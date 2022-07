VIDEO drámy v oblakoch: Pasažieri pozreli z okna... veď nás sprevádza stíhačka! Príčina prekvapí

MAÓ-MAHÓN - Pasažieri lietadla spoločnosti EasyJet zostali ako obarení, keď zistili, že ich let sprevádza bojové lietadlo. Situácia si však vyžadovala takéto kritické riešenie. Britský dovolenkár na palube to totiž poriadne prehnal.

Airbus A319 vyštartoval z londýnskeho letiska Gatwick smerom na Menorcu na súostroví Baleáry v Stredozemnom mori. Nič nenasvedčovalo tomu, že už o pár minút v lietadle vypukne panika. Pasažieri pozerajúci sa von z okna si totiž všimli, že vedľa krídla sa objavil bojový stroj F-18. Presne ten istý model bol použitý aj v kultovom filme Top Gun s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe.

Teraz to však bolo naozaj a cestujúci nevedeli, čo na to povedať. Pilot bojového lietadla v istom momente sklápa krídla do strany, čo v jazyku pilotov znamená "nasleduj ma". Stíhačka sprevádzala airbus až na Menorcu.

Veď to je stíhačka!

Spoločnosť EasyJet potvrdila, že let EZY8303 sprevádzalo bojové lietadlo. Podľa jej hovorcu išlo o bezpečnostnú kontrolu, píše denník The Independent. Istý Brit (18) totiž zalarmoval palubný personál, keď vyhlásil, že v lietadle sa nachádza bomba. "Civilná garda už zatkla 18-ročného britského občana z narušovania verejného poriadku v Mahone na Menorke. Bol obvinený zo zosnovania aj praktizovania celého zločinu," uviedla španielska polícia. "Vo včerajších hodinách (3. júl ) bola riadiaca veža na letisku Menorca upozornená na bombovú hrozbu v lietadle smerujúcom z Londýna do hlavného mesta ostrova Mahon, ktoré bolo v tom čase ešte stále vo vzduchu a blížilo sa k letisku," písalo sa ďalej v správe. Hrozba bola údajne odoslaná na platforme sociálnych médií.

Keď lietadlo pristálo, nasmerovali ho do oblasti mimo hlavného terminálu a iných lietadiel. "Civilná garda zorganizovala špeciálnu operáciu na zneškodňovanie bômb. Jej členmi boli vyškolení špeciálni dôstojníci a policajné psy," doplnila polícia. Pred hľadaním bomby ešte evakuovali celé lietadlo. Nakoniec potvrdili, že išlo o falošné hlásenie. Obvineného previezli na policajnú stanicu spolu s ďalšími piatimi svedkami. Autor hrozby sa s najväčšou pravdepodobnosťou postaví pred súd.

Bol to správny postup?

Pravidlá Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) hovoria, že bojové lietadlá by mali narušovať lety civilných lietadiel len keď je to naozaj nevyhnutné. Jedno bojové lietadlo potom letí vedľa civilného letu, zatiaľ čo druhé sa drží za chvostom osobného lietadla. Piloti sa následne snažia nadviazať vizuálny kontakt a "zakývajú" krídlami, aby potvrdili spojenie. Civilné lietadlo má potom nasledovať bojové stroje na najbližšie letisko, v tomto prípade to bola Menorca. Doteraz sa nevie, čo stálo za tak dôkladnou kontrolou lietadla a jeho sprevádzním počas letu vojenskou stíhačkou.