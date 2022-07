Profesionálny hasič na Floride odohnal žraloka: Zachránil život 17-ročnej sestre

K útoku prišlo vo štvrtok poobede na pláži Keaton Beach. Dievča spolu s rodinou hľadali mušle, keď k nej priplával trojmetrový žralok a zahryzol jej do stehna. Dievča pichla žraloka do očí a udrela ho. Následne jej brat, profesionálny hasič, útok odrazil, žraloka úspešne odohnal a sestru vytiahol do člna cudzieho človeka.

Ťažko zranenú nohu jej obviazal škrtidlom a zastavil tak krvácanie. Po doplavení sa na breh dievča previezli vrtuľníkom do 95 kilometrov vzdialenej nemocnice v meste Tallahassee. Lekári rodine dievčaťa oznámili, že jej noha utrpela rozsiahle poškodenie, zatiaľ nie je známe aký druh žraloka ju napadol.