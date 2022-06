Na Floride zastrelili vysokopostaveného predstaviteľa Microsoftu: Jeho exmanželka si najala obhajcu

Jareda Bridegana (33) zastrelili 16. februára po tom, čo vysadil svoje dvojčatá v dome svojej bývalej manželky na predmestí Jacksonville Beach na severe Floridy. Práve zobral dvojičky a svoju dcéru Bexley, ktorú zdieľa so svojou druhou manželkou Kirsten Brideganovou, na večeru.

Bexley bola pripútaná vo svojej autosedačke a viezli sa domov do St. Augustine, keď podľa polície zbadal na ceste pneumatiku a zastavil. Keď vystupoval zo svojho čierneho Volkswagenu Atlas, neznámy útočník zastrelil Bridegana pred očami vydeseného dieťaťa a ušiel.

Bexley zostala v aute celé tri minúty blízko bezvládneho tela svojho otca, kým okoloidúci natrafil na hroznú scénu a vytiahol ju z auta, uviedla polícia. Kirsten Brideganová (30) bola doma so 7-mesačnou dcérkou dvojice, London.

Šokujúca vražda zostáva nevyriešená a policajné oddelenie Jacksonville Beach verejne neuviedlo podozrivého. Ale Gardner-Fernandezová a jej manžel Mario Fernandez sú teraz zastúpení vysokopostaveným obhajcom v trestnom konaní Henrym Coxeom III.

Coxe pre Fox News Digital povedal, že si ho pár najal, "aby zistil, či by bolo možné podniknúť kroky na ochranu jej mladých dvojčiat pred akoukoľvek publicitou okolo tejto tragickej udalosti." Pokračoval: "Čo sa týka akéhokoľvek iného dôvodu, aby rodina mala alebo potrebovala radu, či už som to ja alebo ktokoľvek iný, ten neexistuje."

Pár sa stretol okolo roku 2009 po tom, čo ich predstavili, keď bola na návšteve u blízkeho priateľa v Jacksonville. Gardner-Fernandez vyrastala v mormónskej komunite v luxusnom Alpine v Utahu – dcére Sterlinga a Shelli Gardnerových, ktorí spoluzaložili spoločnosť Stampin' Up!, ktorá predáva remeselné výrobky z papiera.

Rodinná spoločnosť so sídlom v Salt Lake City má podľa IncFact odhadované ročné príjmy vyše 100 miliónov dolárov ročne. Bridegan sa najprv o ńu nezaujímal, ale Gardner-Fernandez si ho získala vínom a večerou, čím vychvaľovala svoj očarujúci život, povedala kamarátka.

Bridegan sa zahľadel do Gardner-Fernandezovej. Presťahoval sa do Utahu a pár sa zosobášil na rozprávkovej svadbe v roku 2010 v majestátnom chráme Salt Lake City. Kúpili si dom za 800 000 dolárov v Highland v Utahu blízko jej rodičov a každý jazdil na Mercedese - ale ani jeden z nich nemal prácu, povedala priateľka.

Galéria fotiek (2) Domov Shanny Gardner-Fernandezovej a Jareda Bridegana na pláži Ponte Vedra.

Zdroj: Google Maps

Rodičia poskytli novomanželom mesačný plat vo výške viac ako 8 500 dolárov okrem prístupu ku kreditným kartám a ďalším významným finančným výhodám – vrátane poskytnutia 100 000 dolárov Brideganovi na začatie podnikania.

Gardner-Fernandez otehotnela s dvojčatami: chlapcom a dievčaťom. Ich syn sa však narodil s vážnym vrodeným srdcovým ochorením, pľúcnou hypertenziou. Lekári manželom povedali, že dieťa potrebuje žiť na hladine mora, aby jeho srdce správne fungovalo.

Presťahovali sa do Connecticutu, kde v tom čase žili Brideganov brat a manželka, čo bolo tiež blízko k lekárovi ich syna v New Yorku.

„Vtedy sa naozaj začali objavovať trhliny,“ povedal priateľ. Gardner-Fernandezová prestala chodiť do kostola a začala horlivo cvičiť. Začala byť frustrovaná zo svojho manžela, ktorý pribral a sústredil sa na začatie podnikania, povedala priateľka.

Kúpili si ďalší dom za 800 000 dolárov v luxusnej pláži Ponte Vedra južne od Jacksonville, ale tento krok ich manželstvo nezachránil. Gardner-Fernandezová sa začala vzďaľovať od svojej viery, uviedli zdroje.

Pripojila sa ku CrossFitu a Bridegan jej kúpil sadu osobných tréningov ako darček. Údajne si začala románik s osobným trénerom a Bridegan medzi nimi našiel kompromitujúce e-maily, informovali zdroje Fox News Digital. Konfrontoval ju a ona mu povedala, že už ho nemiluje.

