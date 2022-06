Tínedžera (†18) napadol žralok, zomrel strašnou smrťou: VIDEO nevhodné pre citlivé povahy

RECIFE - V brazílskom letovisku Recife, na pobreží známej pláže Piedade, sa po strete človeka so žralokom odohral strašný masaker. Miestny mladík sa rozhodol zaplávať si v oblasti, o ktorej všetci vedia, že sa tam pohybujú žraloky. Mladík ale varovania neposlúchol. Takúto smrť by neprial ani najhoršiemu nepriateľovi.

Plavčíci varovali osemnásťročného Josého Ernestora da Silvu, aby nevchádzal do vody v tejto časti pláže. Výstrahu ignoroval, čo už o niekoľko sekúnd neskôr ale oľutoval. Žralok tigrovaný ho totiž pohrýzol do slabín a odhryzol mu penis.

Plavčíci vytiahli mladíka na breh. Bol v šoku a upadol do bezvedomia. Napriek rýchlemu zásahu a následnej trojhodinovej operácii v nemocnici Restauracao v neďalekom meste Recife sa ho už nepodarilo zachrániť. Rodrigo Matias z hasičského zboru v Recife uviedol, že chlapec plával so svojím bratom v hlbokých vodách v oblasti s výstražnými značeniami na prítomnosť žralokov. "Stalo sa to presne vo chvíli, keď plavčíci chlapcov požiadali, aby sa vrátili na breh."

Video, ktoré nakrútil jeden z okoloidúcich, ukazuje plavčíka, ako sa nebojácne vrhol do vody a vyťahuje bezvládne telo tínedžera z mora. Potom sa zúfalo snažil zastaviť masívne krvácanie z rán.

Lekár Wagner Monteiro uviedol, že po uhryznutí prišiel José o stehennú kosť a pohlavný úd. Stratil veľa krvi, do nemocnice už bol privezený v bezvedomí a vo veľmi vážnom stave. "Po operácii, ktorá trvala zhruba tri hodiny, bol prijatý na JIS. Podarilo sa nám ju doplniť, ale dostal hypovolemický šok, ktorý sa nám už nepodarilo zastaviť."

Chlapcova matka Elisangela dos Anjosová povedala, že syn išiel na pláž napriek jej varovaniam o nebezpečenstve útoku žralokov. "S bratom sa tam vybrali tajne, pretože vedeli, že s tým nebudem súhlasiť. Keď odišli, nebála som sa. Myslela som, že sú len niekde okolo domu. Po tom, ako mi oznámili, že môj José zomrel, som začala tak kričať, že ma počuli všetci susedia," uviedla so slzami v očiach.