Zeman zamietol ďalších 127 žiadostí o vstup do ukrajinskej armády

Zeman sa odvolal na neodporúčacie stanovisko českého ministerstva vnútra. Začiatkom mesiaca prezident takto zamietol žiadosti 80 českých občanov. V prvej polovici mája však Pražský hrad oznámil, že prezident schválil vstup do ukrajinskej armády 103 občanom. Rozhodnutie musel podpísať aj premiér Petr Fiala. Niektorí Česi odišli do bojov na Ukrajinu už predtým, aj bez oficiálneho povolenia, napísal v máji spravodajský server iDnes.cz.

Ukrajina sa od 24. februára bráni agresii Ruska a úspešne mu vzdoruje. Boje v týchto dňoch prebiehajú predovšetkým na východe jej územia, kde sa ruské sily snažia ovládnuť región Donbas, dodávajú Novinky.cz.

Občan Česka potrebuje na vstup do armády súhlas prezidenta

Občan ČR smie do ozbrojených síl cudzích krajín vstúpiť len so súhlasom prezidenta ČR, na základe žiadosti predloženej ministerstvom obrany, uvádza české ministerstvo vnútra na svojej oficiálnej webovej stránke. Súhlas prezidenta nepotrebujú občania, ktorí majú aj štátne občianstvo krajiny, do ktorej ozbrojených síl chcú vstúpiť a osoby, ktoré chcú vstúpiť do ozbrojených síl členskej krajiny NATO.