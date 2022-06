Vytvorenie európskej armády je ťažko predstaviteľné, základ je NATO

Galéria fotiek (2) Slovenská armáda.

Zdroj: SITA/Martin Havran

BRATISLAVA - Vytvorenie európskej armády je len veľmi ťažko predstaviteľné. Tvrdí to Ministerstvo obrany (MO) SR. Poukazuje na to, že v tejto chvíli nie je na stole žiadny konkrétny návrh, ako by mala takáto armáda vyzerať. Uviedla to hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková. Myšlienku spoločnej armády Európskej únie oživila Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE).