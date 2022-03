USA varujú svojich občanov pred cestami do Ruska, obávajú sa zatýkania

Galéria fotiek (1) Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken

WASHINGTON - Ministerstvo zahraničných vecí USA vydalo v utorok varovanie pred cestami do Ruska. Zdôvodnilo to obavami, že v tejto krajine by mohlo dôjsť k zatýkaniu amerických občanov. USA tiež znova vyzvali na Američanov, ktorí sa už v Rusku nachádzajú, aby odtiaľ "okamžite" odišli, uviedla v stredu agentúra AFP.