Ukrajina a Rusko vypracovali predbežný mierový plán: Pozostáva z 15 bodov

Galéria fotiek (1) Mierové rokovania Ukrajiny a Ruska

Zdroj: SITA/Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP

LONDÝN - Ukrajina a Rusko vypracovali predbežný mierový plán vrátane zastavenia paľby a stiahnutia ruských vojakov z Ukrajiny, ak Kyjev vyhlási neutralitu a prijme obmedzenia týkajúce sa jeho ozbrojených síl. V stredu to napísal britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na tri zdroje zapojené do rozhovorov. Správu prevzal denník The Guardian.