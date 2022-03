Ruské ťaženie na Ukrajine vyhnalo z krajiny aj sociálne siete: Chcú to skúsiť po svojom, toto bude ich nový Instagram!

Galéria fotiek (3) Instagram v Rusku nahradí jeho lacná napodobenina.

Zdroj: Gettyimages.com

MOSKVA - Pri už takmer mesačnom vojnovom ťažení Ruska na Ukrajine došlo k viacerým zmenám a machináciám na svetových trhoch a Rusko sa stalo niečím nechceným pre západné spoločnosti, a to platí aj pre spoločnosti na internete, ktorými sú nepochybne sociálne siete. Svoje pôsobenie v Rusku nadobro ukončí aj slávny Instagram, ktorý patrí pod materskú spoločnosť Meta, no tento razantný koniec by zrejme bol pre prostý ruský ľud krokom späť. Zrejme si to uvedomili aj ruské internetové spoločnosti, ktoré vzápätí po odchode tohto sociálneho giganta na internete pripravujú svoju lacnú ruskú napodobeninu Instagramu. Volať sa bude Rossgram.