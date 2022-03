Bielorusko má záujem získať prístup k Baltskému moru: Ruský prezident to podporuje

"Dnes som hovoril s bieloruským prezidentom o tejto veci. Naši bieloruskí priatelia majú záujem o to, byť prítomní v Baltskom mori, majú záujem o vybudovanie vlastného prístavného zariadenia. Viete, že aj toto podporujem," uviedol Putin počas ceremónie odhalenia nového ruského trajektu. Putin sa na ceremónii nezúčastnil osobne, no jeho slová boli prenášané prostredníctvom televízneho prenosu.

Putin žiada o podporenie tejto iniciatívy

Ruský prezident zároveň vyzval účastníkov tejto ceremónie, aby poskytli pomoc pri uskutočnení tohto cieľa. "Týka sa to rôznych lokalít či stavieb, kde by naši bieloruskí priatelia mohli svoje možnosti naplniť. Nepôjdem do detailov... Toto nie je dôležité iba pre Bielorusko, ale tiež pre budovanie našej infraštruktúry... Týka sa to aj našich záujmov, preto vás žiadam, aby ste podporili túto iniciatívu," vyhlásil Putin.

Bielorusko je vnútrozemská krajina

Televízia CNN poukazuje na to, že Bielorusko je vnútrozemská krajina, a preto nie je jasné, aké kroky chce Rusko podniknúť pre zabezpečenie prístupu k Baltskému moru. Ruská exkláva Kaliningrad, ktorá sa nachádza medzi Poľskom a Litvou, však leží na pobreží Baltského mora, pripomína CNN. Pobaltské krajiny Estónsko, Litva a Lotyšsko, ktoré sú členmi Severoatlantickej aliancie, patria medzi krajiny najviac znepokojené Ruskou inváziou na Ukrajinu.