Ukrajinský prezident urputne prosí o pomoc NATO: Žiadna odozva! TOTO môže spôsobiť svetový konflikt

archívne video

"Vediac, že nové útoky a obete sú nevyhnutné, NATO sa úmyselne rozhodlo neuzavrieť oblohu nad Ukrajinou. Vedenie tejto organizácie dnes dalo zelenú ďalšiemu bombardovaniu ukrajinských miest a obcí tým, že odmietlo vyhlásiť (nad Ukrajinou) bezletovú zónu," uviedol Zelenskyj vo videonahrávke.

NATO v piatok odmietlo výzvy ukrajinských činiteľov na zriadenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, ktorej účelom malo byť zastavenie ruského bombardovania. Západní spojenci však ruského prezidenta Vladimira Putina varovali pred novými sankciami, ak nezastaví vojnové ťaženie na Ukrajine.

Aliancia nebude zasahovať

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že jeho Aliancia nebude zasahovať do tohto konfliktu z obavy z priamych zrážok s Moskvou, ktoré by mohli prerásť do širšieho konfliktu.

"Ak by sme to urobili, máme tu niečo, čo sa môže skončiť úplnou vojnou v Európe, do ktorej sa zapojí oveľa viac krajín a spôsobí to oveľa viac ľudského utrpenia," dodal.

Galéria fotiek (2) Jens Stoltenberg

Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

Stoltenberg ďalej varoval, že nasledujúce dni na Ukrajine budú "pravdepodobne ešte horšie", pričom príde k "väčšiemu počtu úmrtí, k väčšiemu utrpeniu a deštrukcii". Šéf NATO zároveň zdôraznil, že aliancia netúži po vojne s Ruskom, a vyzval na dialóg.

Posilnenie východného krídla

Severoatlantická aliancia v snahe posilniť svoje východné krídlo vyslala do východnej Európy tisíce vojakov. Niektoré členské krajiny NATO posielajú Ukrajine zbrane, aby sa dokázala brániť. "Budeme aj ďalej robiť všetko preto, aby sme ochránili každý centimeter územia NATO. Našou hlavnou úlohou je udržať v bezpečí našich 30 krajín," uviedol Stoltenberg.

Vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou žiadal Zelenskyj v súvislosti s bombardovaním ukrajinských miest ruskou armádou. Kyjev neskôr uviedol, že ak NATO neuzavrie ukrajinský vzdušný priestor, tak potom by malo dodať Ukrajine lietadlá a vzdušné obranné systémy, aby ukrajinská armáda dokázala zastaviť ruské útoky. Krajiny EÚ zatiaľ trvajú na tom, že nepošlú Ukrajine lietadlá; väčšina ich dodávok zbraní zahŕňa ľahké zbrane a protitankové či protilietadlové strely.