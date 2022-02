Z tohto ide hrôza: Rusko má pre svojich padlých vojakov pripravené mobilné krematóriá

KYJEV - Ruské ozbrojené sily pripravujú mobilné krematóriá na použitie na bojiskách na Ukrajine. Vyplýva to zo správy britského ministerstva obrany. Padlí vojaci majú byť na mieste spopolnení pomocou pohyblivých vysokovýkonných pecí.

Britský Telegraph uvádza, že Rusi už v predchádzajúcich konfliktoch poslali so svojimi ozbrojenými silami mobilné krematóriá. Britský minister obrany Ben Wallace v rozhovore naznačil, že Rusko by mohlo zakryť skutočný počet obetí vo vlastných radoch rýchlym spálením mŕtvych.

Galéria fotiek (3) Britský minister by bol ako vojak veľmi znepokojený z toho, že za ním ide krematórium.

Zdroj: Youtube/zaoTurmalin

"Na biologický odpad"

Pece vyrába ruská spoločnosť Tourmaline a podľa oficiálneho popisu sú postavené "na spaľovanie biologického odpadu". „Keby som bol vojak a vedel by som, že moji generáli mi tak málo verili, že by ma nasledovali po bojisku s mobilným krematóriom, alebo keby som bol matkou alebo otcom syna, potenciálne nasadeného v bojovej zóne a moja vláda si myslela, že spôsob, ako zakryť straty, je mobilné krematórium, bol by som hlboko, hlboko znepokojený,“ povedal denníku britský minister obrany Ben Wallace.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Youtube/zaoTurmalin

"Je to veľmi mrazivý vedľajší efekt toho, ako sa Rusi pozerajú na svoje ozbrojené sily," dodal minister.