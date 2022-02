Putin povedal Macronovi, že stiahne vojakov z Bieloruska

Putin to uviedol počas nedeľňajšieho telefonátu s Macronom, ktorý trval 105 minút. Uvádza sa to vo vyhlásení francúzskej prezidentskej kancelárie, ktorá upozornila, že prípadné sťahovanie ruských vojsk z Bieloruska budú musieť potvrdiť informácie z terénu. Podľa Macronovej kancelárie Putinove slová zrejme protirečia predchádzajúcemu vyhláseniu bieloruskej vlády, podľa ktorej ruskí vojaci zostanú v Bielorusku dlhšie, než bolo plánované.

Macron absolvoval telefonát s ukrajinským prezidentom

Emmanuel Macron okrem toho v nedeľu absolvoval telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V priebehu najbližších hodín by mal rokovať aj s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a americkým prezidentom Joeom Bidenom s cieľom odvrátiť hrozbu ruského útoku na Ukrajinu. Podľa Elyzejského paláca by mohol absolvovať ešte aj ďalšie telefonáty s britským premiérom Borisom Johnsonom, talianskym predsedom vlády Mariom Draghim a ďalšími partnermi. Spoločné manévre Ruska a Bieloruska s názvom Spojenecké odhodlanie 2022 mali pôvodne trvať od 10. do 20. februára. Po skončení cvičenia sa ruskí vojaci aj technika mali vrátiť na domovské základne.

Bieloruské ministerstvo obrany však v nedeľu oznámilo, že cvičenie bude ďalej pokračovať v súvislosti so zhoršením situácie vo východoukrajinskom Donbase a zvýšením vojenských aktivít v krajinách susediacich s Ruskom a Bieloruskom. Západné krajiny predpokladajú, že Rusko do Bieloruska premiestnilo krajiny okolo 30.000 vojakov, ako aj dôležité zbraňové systémy, protilietadlové strely či stíhačky. Obávajú sa, že by mohli byť nasadené počas invázie na Ukrajinu, ktorej metropola Kyjev leží len 80 kilometrov od bieloruských hraníc.

Ruskí vojaci sú hrozbou pre suverenitu Bieloruska, tvrdí Cichanovská

Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v nedeľu vyhlásila, že prítomnosť ruských vojakov na predĺžených vojenských manévroch v Bielorusku ohrozuje suverenitu jej krajiny. Informovala o tom agentúra AFP. "Prítomnosť ruských vojakov na našom území je porušením našej ústavy, medzinárodného práva, ohrozuje bezpečnosť každého Bielorusa a celého regiónu," uvádza sa vo vyhlásení jej kancelárie. Cichanovská sa takto vyjadrila po tom, ako Minsk oznámil, že rozsiahle spoločné vojenské cvičenia Ruska a Bieloruska, ktoré sa mali v nedeľu skončiť, budú naďalej pokračovať. Za dôvod takéhoto kroku označil bieloruský minister obrany Viktar Chrenin "nárast vojenskej aktivity v blízkosti vonkajších hraníc Zväzového štátu (Ruska a Bieloruska)" a "zhoršenie situácie na Donbase"

Manévre ešte viac umocnili obavy Západu z toho, že Rusko sa chystá zaútočiť na Ukrajinu, keďže v okolí jej hraníc zhromaždilo desaťtisíce svojich vojakov, približuje AFP. "Žiadame okamžité stiahnutie ruských vojakov z našeho územia," uviedla vo vyhlásení Cichanovská s tým, že jej tím sa bude snažiť, aby sa touto otázkou zapodievala Bezpečnostná rada OSN.

Lukašenko sa v stáva čoraz bližším spojencom Putina

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa v ostatnom čase stáva čoraz bližším spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, uvádza AFP. Ich vzájomný vzťah sa ešte prehĺbil po podpore, ktorú Minsku poskytla Moskva pri potláčaní rozsiahlych protivládnych protestov, ktoré v Bielorusku vypukli po sporných prezidentských voľbách z augusta 2020.

Cichanovská, ktorá sa po voľbách uchýlila do exilu, uviedla, že Lukašenko teraz za túto podporu platí bieloruskou "suverenitou", pričom "teraz vidíme jej dôsledky". AFP pripomína, že bieloruská opozícia považuje za skutočnú víťazku zmienených prezidentských volieb práve Cichanovskú. Po oznámení oficiálnych výsledkov, podľa ktorých vyhral jej rival a dlhoročný prezident Lukašenko, vypukli v Bielorusku masové protesty, ktoré boli tvrdo potlačené. Samotná Cichanovská sa uchýlila do exilu v susednej Litve.