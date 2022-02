Macron hovoril s Bidenom o Ukrajine pred cestou do Ruska: USA sú najdôležitejším spojencom Nemecka

Obaja prezidenti "diskutovali o pokračujúcich diplomatických a odrádzajúcich snahách v reakcii na pokračujúce posilňovanie vojenských kapacít Ruska pri hraniciach Ukrajiny", uviedol Biely dom. Macron a Biden podľa vyhlásenia potvrdili svoju podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Telefonát, ktorý trval 40 minút, bol podľa Elyzejského paláca súčasťou koordinácie pred tým, ako Macron v pondelok pocestuje do Moskvy a v utorok do Kyjeva, kde bude rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Macron hovoril tiež s britským premiérom Johnsonom

Francúzsky líder naznačil, že bude "hovoriť o podmienkach deeskalácie" krízy. Predstavitelia USA uvádzajú, že Kremeľ umiestnil 110.000 vojakov neďaleko hranice Ukrajiny, spravodajské služby však nedospeli k záveru v tom, či sa prezident Putin rozhodol skutočne podniknúť vpád do susednej krajiny. Počas víkendu Macron viedol tiež rozhovory s britským premiérom Borisom Johnsonom, generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom i lídrami pobaltských krajín.

Je potrebné byť veľmi realistický

Macron naposledy hovoril s Bidenom minulú stredu, keď sa dohodli na koordinácií reakcií na hromadenie ruských jednotiek pri ukrajinskej hranici. Francúzsky prezident pre týždenník Le Journal du dimanche upozornil, že od Ruska "nezískame jednostranné gestá". Podľa jeho slov je potrebné "byť veľmi realistický", vyhnúť sa zhoršeniu situácie a následne "budovať mechanizmy a vzájomné gestá dôvery".

USA sú najdôležitejším spojencom Nemecka

Nemecký kancelár Olaf Scholz pred pondelkovým stretnutím s americkým prezidentom Joeom Bidenom zdôraznil jednotu so Spojenými štátmi v kríze okolo Ukrajiny. Cieľom jeho návštevy v Bielom dome je posilnenie transatlantického partnerstva, uviedol Scholz v rozhovore pre denník Washington Post. "Spojené štáty sú najdôležitejším spojencom Nemecka a Európy. Sme spoločne s NATO a je absolútne nevyhnutné, aby existovala silná jednota medzi všetkými dôležitými partnermi, transatlantickými stranami," povedal kancelár v interview, ktoré zverejnili v nedeľu večer.

Kancelár vyzdvihol Bidenovu angažovanosť

"Intenzívne sme sa snažili vyslať Rusku jasný signál, že zaplatí vysokú cenu, ak zasiahne na Ukrajine," citovala Scholza agentúra DPA. Kancelár tiež vyzdvihol Bidenovu angažovanosť v tejto kríze a na bilaterálnych rokovaniach s Ruskom, ktoré označil za veľmi náročné. V súvislosti s kritikou nemeckého postoja v ukrajinskej kríze Scholz povedal: "Sme najsilnejším hospodárskym podporovateľom Ukrajiny. A budeme ním aj naďalej." Kancelár však znova obhajoval rozhodnutie Berlína nedodávať Ukrajine zbrane.

Nemecko je kritizované pre plynovod Severný prúd 2

Nemecko je kritizované aj pre plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý má prepravovať ruský zemný plyn do krajiny cez Baltské more, čím obíde Ukrajinu. Americká vláda opakovane zdôraznila, že v prípade ruského vpádu na Ukrajinu by tento projekt nepokračoval. Ponechala však otvorené, či takýto záväzok dáva aj Berlín, pripomína DPA. Scholz v reakcii na otázku, či by Nemecko v prípade ruskej invázie zastavilo uvedenie plynovodu do prevádzky, odpovedal: "Sme pripravení podniknúť všetky potrebné kroky spoločne s našimi spojencami." Konkrétny prísľub ohľadom plynovodu však nedal.

Scholz plánuje návštevu Ukrajiny aj Ruska

Biden prijme nemeckého kancelára v pondelok popoludní v Bielom dome v rámci rokovaní o deeskalácii krízy na Ukrajine spôsobenej hromadením ruských vojsk pozdĺž jej hranice. Scholz sa tento týždeň stretne aj s lídrami pobaltských štátov v Berlíne a počas februára plánuje tiež návštevu Ukrajiny i Ruska.

Izraelský premiér hovoril s Bidenom o Iráne i Ukrajine a Rusku

Izraelský premiér telefonoval v nedeľu s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Podľa svojho úradu s ním hovoril okrem iného o spôsoboch, ako zastaviť jadrový program Iránu, píše agentúra Reuters. Obaja lídri diskutovali aj o napätí medzi Ruskom a Ukrajinou a Bennett uviedol, že zagratuloval Bidenovi k operácií amerických špeciálnych jednotiek, pri ktorej minulý týždeň v Sýrii zahynul vodca džihádistickej skupiny Islamský štát (IS).

"Svet je bezpečnejším miestom vďaka odvážnej operácií síl USA," citovala vyjadrenie izraelského lídra agentúra AP. Bennett sa tiež poďakoval Bidenovi za podporu Izraela a pozval ho na návštevu krajiny. Biden mu povedal, že sa teší na takúto návštevu v priebehu tohto roka, uviedol Biely dom.

Biden prijal Bennetta minulý rok

Biden prijal Bennetta vo Washingtone minulý rok. Obaja sa vtedy na stretnutí snažili nezdôrazňovať svoje rozpory a vyzdvihli jednotné postoje, pripomenula agentúra AFP. Izrael vystupuje proti snahám Bidena o návrat k tzv. jadrovej dohode svetových veľmocí s Iránom, od ktorej USA odstúpili za vlády Donalda Trumpa. Bennett tiež uviedol, že bude pokračovať vo výstavbe židovských osád a nesúhlasí s vytvorením palestínskeho štátu.