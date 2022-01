Džihádisti z Daeš zaútočili na vojenskú základňu: Zabili 11 vojakov

K nočnému útoku na základňu irackej armády došlo v okrese Azím v guvernoráte Dijála, ktorý sa nachádza pri hraniciach s Iránom. Podľa provinčného guvernéra neboli vojaci na útok vôbec pripravení v dôsledku vlastnej nedbalosti. Zdôraznil, že základňa v Dijále je dobre opevnená a vybavená pozorovacou vežou a infračervenými kamerami umožňujúcimi nočné videnie.

Eleven Iraqi soldiers were killed overnight in a suspected Islamic State (ISIS) attack in Iraq’s eastern province of Diyala, an official confirmed the death toll to state media on Friday.https://t.co/uhfCty3biH