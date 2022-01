KORONAVÍRUS Všetci cestujúci budú pred vstupom do tejto krajiny potrebovať dva PCR testy

ATÉNY - Všetci cestujúci smerujúci na Cyprus budú musieť pred vstupom do tejto stredomorskej ostrovnej krajiny absolvovať dva PCR testy – jeden pred cestou a druhý ihneď po príchode. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.

Toto nové opatrenie, ktorého cieľom je spomaliť šírenie koronavírusového variantu omikron, by malo vstúpiť do platnosti v utorok o 22.00 h. SEČ. Týkať sa bude očkovaných aj neočkovaných. Platiť bude do 15. januára, pričom vláda v Nikózii neskôr prehodnotí ďalšie kroky.

Testy si budú musieť príchodzí hradiť sam

Podľa cyperských úradov si testy budú musieť príchodzí hradiť sami. Prvý PCR test nesmie byť v čase príchodu starší než 48 hodín. Zaočkovaní, ktorí doposiaľ nedostali posilňovaciu dávku proticovidovej vakcíny, sa po príchode na Cyprus budú musieť dať otestovať antigénovým testom. Výnimkou sú deti do 12 rokov, píše DPA.

Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 na Cypre za posledný týždeň prudko rástol. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva tam evidovali za nedeľu 3538 infikovaných. V rovnaký deň pred týždňom pritom cyperské úrady hlásili 1925 prípadov nákazy.