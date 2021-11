Strašidelný variant omikron už spôsobuje hotovú POHROMU! Pády na burze: Koronavírus desí svetové trhy

archívne video

Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, odpísal 2,53 percenta a obchodovanie uzavrel na 34 899,34 bode. Širší index S&P 500 klesol o 2,27 percenta na 4594,62 bodov, index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, potom stratil 2,23 percenta na 15 491,66 bodov.

Výrazný pokles utrpeli napríklad akcie leteckých spoločností United Airlines, Delta Air Lines či American Airlines, ako aj akcie prevádzkovateľov výletných plavieb Carnival, Royal Caribbean Cruises a Norwegian Cruise Line. Posilňovali naproti tomu akcie podnikov, ktoré môžu ťažiť z obmedzeného pohybu osôb, napríklad internetovej televízie Netflix či poskytovateľa videokonferenčných služieb Zoom Video Communications.

Zdroj: TASR/AP Photo/Susan Walsh, File

Strmhlavý pád akcií v oblasti cestovania sa dokonca začína podobať na ten hrozivý z marca roku 2020, kedy pandémia prepukla celosvetovo.

The stoxx 600 travel & leisure index is starting to look a bit like the price declines of March 2020: pic.twitter.com/TeYUAate63