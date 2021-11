FOTO Do Poľska sa pokúsilo preniknúť 150 migrantov: Možnú eskaláciu pripúšťa i Kyjev

Grodecki pre Polsat News ubezpečil, že "sme pripravení na zvýšené aktivity na hraniciach". Dodal, že ďalšie posily do pohraničia poputujú hneď vo štvrtok po oslavách Dňa nezávislosti, keď sa v poľských mestách zvyčajne konajú pochody, ktoré sú v posledných rokoch sprevádzané výtržnosťami nacionalistov a krajne pravicových radikálov.

Web Polsat News dodal, že od začiatku roku 2021 poľská pohraničná stráž eviduje viac ako 30.000 pokusov o ilegálne prekročenie poľsko-bieloruských hraníc. Od leta bolo zaznamenaných aj mnoho pokusov o násilný vstup na územie Poľska zo strany cudzincov zhromaždených bieloruskými bezpečnostnými zložkami v zahraničí, ako aj k provokáciám zo strany týchto služieb. V reakcii na tento vývoj od 2. septembra v 183 lokalitách v Podleskom a Lublinskom vojvodstve, susediacich s Bieloruskom, platí výnimočný stav. V prvej polovici roku 2022 sa majú na hraniciach s Bieloruskom vyhĺbiť priekopy, dodal Polsat News.

Počet pokusov o ilegálne prekročenie hraníc z Bieloruska do Poľska, ale aj Lotyšska a Litvy, prudko stúpol od júna tohto roku. Ilegálne sa na územie EÚ touto cestou snažia dostať hlavne migranti z Blízkeho východu, ale aj z Afriky i ďalších regiónov. EÚ a jej členské štáty sa domnievajú, že ide o výsledok premysleného konania režimu Alexandra Lukašenka, ktorý v reakcii na sankcie EÚ zneužíva migrantov. Grodecki vysvetlil, že Bielorusko využilo migrantov a umelo vytvorilo novú migračnú trasu do krajín EÚ.

"Títo ľudia legálne prichádzajú do Bieloruska za peniaze. Tieto sumy sa pohybujú od 3000 do 12.000 dolárov za turistický balíček pre jednu osobu, (ktoré jej slúžia na to), aby sa dostala do Minska," uviedol.

Poznamenal ďalej, že táto situácia je možno "prípravou niečoho väčšieho - podkopania dôveryhodnosti a hodnôt, na ktorých sú založené NATO a európske spoločenstvo". "Som však rád, že dnes (NATO aj EÚ) hovoria jedným hlasom," dodal. Podľa Grodeckého v tejto kríze ide aj o "podkopanie" súčasnej "bezpečnostnej architektúry" v Európe. Domnieva sa, že "o chvíľu zažijeme situáciu, v ktorej si Ruská federácia oblečie tógu a vyhlási sa za mierotvorcu a deklaruje, že bez nej táto architektúra nemôže fungovať.

Možnú eskaláciu na hraniciach s Bieloruskom, a to kedykoľvek, pripúšťa aj Ukrajina. Námestník ministra vnútra Jevhen Jenin vo vysielaní televízie Ukrajina 24 informoval, že ukrajinské úrady v pohraničí s Bieloruskom požiadali miestnych obyvateľov, aby hlásili pohyb všetkých podozrivých osôb. Ukrajinská tajné služby, ako aj polícia sú v stave zvýšenej pohotovosti. Podľa Jenina Ukrajina koordinuje svoje aktivity s Poľskom.