V USA udrel hurikán Ida: VIDEO Je mimoriadne nebezpečný! Najsilnejší za 170 rokov

Živel udrel päť minút pred poludním miestneho času (18:55 SELČ) na prístavné mesto Port Fourchon, ktoré leží niekoľko desiatok kilometrov od New Orleans. Silný vietor začal pôsobiť na niektoré časti pobrežia Louisiany už dnes ráno a zhruba 100.000 domácností zostalo bez elektriny, uviedla agentúra AP.

Gut wrenching video out of Grand Isle Louisiana just minutes ago as Hurricane Ida approaches landfall. Winds absolutely screaming and hearing reports of 140+mph gusts. Significant storm surge occurring and water is rapidly rising. Vid Credit John Humphress/Severestudios.com pic.twitter.com/3qEM6HKuQU