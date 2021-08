V USA je najhľadanejším teroristom: VIDEO V Kábule ho oslavuje dav ľudí

KÁBUL - Jeden z najhľadanejších teroristov USA a finančný darca Talibanu Khalil Haqqani sa pohybuje v uliciach Kábulu. Za jeho dolapenie je vypísaná odmena 5 miliónov dolárov za spojenie s Al-Káidou - on zatiaľ pozdravuje zbožňujúce davy v Kábule.

Khalil Haqqani, jeden z najhľadanejších teroristov Spojenými štátmi, viedol modlitby za bojovníkov Talibanu v Kábule, kde ho pozdravili zbožňujúci fanúšikovia.

Na finančného sponzora Talibanu, ktorý má tiež spojenie s Al-Káidou, a na ktorého hlavu je vypísaná odmena vo výške 5 miliónov dolárov, viedol modlitby v najväčšej mešite mesta potom ho oslavovali prívrženci v uliciach Kábulu.

Haqqani je teraz neoddeliteľnou súčasťou snáh Talibanu o zriadenie vlády a pri vstupe do náboženskej budovy mal ozbrojený doprovod.

Po kázni od imáma Haqqani podľa The New York Times povedal davu: "Našou prvou prioritou je bezpečnosť Afganistanu. Ak nie je bezpečnosť, nie je život. Zariadime bezpečnosť a potom zariadime ekonomiku, obchod, vzdelávanie pre mužov a ženy. Nebude existovať žiadna diskriminácia. "

Jeho prejav bol sprevádzaný jasotom davu a ukázal výraznú podporu Talibanu v srdci Afganistanu.

Skupina Haqqani

Haqqani je súčasťou siete Haqqani, ktorá zohrala významnú úlohu pri vzostupe Talibanu v Afganistane.Skupinu založil veliteľ mudžahedínov Jalaluddin Haqqani v 70. rokoch minulého storočia a je podozrivá z toho, že v roku 2001 pomohla Usámovi bin Ládinovi utiecť z Tora Bora. Khalil je bratom zakladateľa skupiny a naďalej rozvíjali medzinárodnú darcovskú sieť.

Je tiež strýkom zástupcu vodcu Talibanu Sirajuddina Haqqaniho. Haqqani je spolu s ďalšími členmi jeho rodiny na teroristickom zozname USA aj OSN. Medzi zločiny, z ktorých je obvinený, patrí „účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo činností vykonávaných“ Talibanom.

Sieť Haqqani operuje z okresu Severný Waziristan v kmeňových oblastiach Pakistanu.

Zdroj: Rewards for Justice Program

Sponzorov hľadal po celom svete

Haqqani cestoval po celom svete, aby sa stretol s finančnými podporovateľmi Talibanu, predtým ho videli v štátoch Perzského zálivu a v južnej a východnej Ázii. Konal tiež v mene Al-Káidy a bol spájaný s jej vojenskými operáciami.

Nedávno sa ukázalo, že Taliban zveril bezpečnosť Kábulu do rúk vedúcich členov siete Haqqani. Odborníci sa obávajú, že to zvyšuje vyhliadky na prijatie Al-Káidy späť do Afganistanu.

Veľké sľuby Američanom

Vedúci predstavitelia Talibanu minulý rok pri rokovaniach s predstaviteľmi USA sľúbili, že nedovolia, aby sa krajina stala bezpečným útočiskom pre džihádistov. Britský spravodajský dôstojník pre agentúru VOA povedal: „Skutočnosť, že za bezpečnosť v Kábule zodpovedá Khali al-Rahman Haqqani, je desivá."

"Haqqani a Al Kajda majú spolu dlhú históriu, môžeme tvrdiť, že sú navzájom prepojené, a je veľmi nepravdepodobné, že by prerušili väzby." Diplomat na dôchodku Ivor Roberts medzitým povedal, že zveriť bezpečnosť do siete Haqqani je ako „líška, ktorá má na starosti kurník“.

Skupina sa prihlásila k zodpovednosti za niekoľko smrteľných útokov v Afganistane vrátane útoku na päťhviezdičkový hotel Serena v roku 2008 a bombového útoku na nákladné auto v roku 2017 pri nemeckom veľvyslanectve, pri ktorom zahynulo 96 ľudí.