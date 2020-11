Rekordy, premiéry bod zlomu: 6 zaujímavostí, ktoré priniesli americké voľby

WASHINGTON - Tohtoročné prezidentské voľby priniesli so sebou aj mnoho zvláštností a zaujímavostí. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich.

S počtom doteraz spočítaných asi 150 miliónov hlasov je účasť na hlasovaní v roku 2020 pozoruhodná z niekoľkých hľadísk: Joe Biden získal viac ako 75 miliónov hlasov - viac ako akýkoľvek iný kandidát v minulosti. Donald Trump zatiaľ získal viac ako 71 miliónov hlasov, čo je druhý druhý najvyšší počet. Bolo to „kvôli najväčšej účasti voličov od roku 1900“, napísal denník „The Observer“. Aká vysoká účasť nakoniec bude, zatiaľ nie je jasné, pretože hlasy sa stále počítajú vo všetkých štátoch.

Pozoruhodný je aj vysoký počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na „predčasnom hlasovaní“: do 2. novembra vrátane. Bolo ich viac ako 100 miliónov ľudí, z ktorých mnohí využili hlasovanie poštou. Podľa údajov z monitorovacej stránky „Americké voľby“ hlasovalo osobne iba asi 35 percent demokratov, ale takmer 42 percent republikánskych priaznivcov.

Priekumy - opäť sa mýlili?

Po prekvapivom Trumpovom víťazstve v roku 2016, kedy boli predvolebné prieskumy úplne mimo reality, veľkou témou. Pred týmito voľbami sa predpokladalo, že Biden bude pred Trumpom o sedem až osem percentuálnych bodov - teraz je zrejmé, že na konci sčítania povedie iba o štyri až päť bodov. Tento rozdiel stále patrí do rozsahu toho, čo sa dá očakávať. V niektorých sporných štátoch, ako sú Georgia, Arizona, Nevada, Michigan a Severná Karolína, sa volebné prieskumy tiež ukázali ako zmysluplné.

Vo Wisconsine, na Floride, v Ohiu, Iowe a Texase však boli ďaleko za hranicami reality - v niektorých z týchto štátov dokonca podobne ako v roku 2016. Bolo to rovnaké s takmer všetkými týmito odchýlkami: Trumpov podiel na hlasovaní bol podhodnotený. Teraz si budú musieť americkí odborníci na výskum verejnej mienku znovu spytovať svedomie.

Žiadne druhé funkčné obdobie? Zvláštnosť

Trump v roku 2021 nenastúpi druhého funkčného obdobia - čo sa stalo iba zriedka v zhruba 230-ročnej histórii úradu: Iba deväť zo 45 doterajších amerických prezidentov nebolo opätovne zvolených, keď kandidovali znova na konci prvého funkčného obdobia. Donald Trump je desiaty v tejto sérii - a štvrtý od druhej svetovej vojny.

George Bush starší v rokoch 1989 až 1993 a Jimmy Carter v rokoch 1977 až 1981 pôsobil iba v jednom funkčnom období. Gerald Ford, ktorý v roku 1974 nahradil Richarda Nixona kvôli škandálu Watergate, pôsobil iba tri roky od roku 1974 do roku 1977. A tiež Herbert Hoover kvôli veľkej hospodárskej krízy v roku 1933, keď ho porazil Franklin D. Roosevelt. Oveľa ďalej v minulosti sú porazení po prvom funkčnom období William Howard Taft, Benjamin Harrison, Grover Cleveland, Martin Van Buren, John Quincy Adams a John Adams.

Úspešní priekopnícki kandidáti

Aj keď sa Bidenovo drvivé víťazstvo, v ktoré dúfali mnohí demokrati, nedostavilo, mnohých jeho podporovateľov povzbudzuje skutočnosť, že veľa príslušníkov menšín vstúpilo na národnopolitickú scénu v kongresových voľbách, ktoré sa konali súbežne s prezidentskými voľbami. S Bidenovou „kamarátkou“ Kamalou Harrisovou, prvou ženou, prvou čiernou a prvou Američankou s indickými koreňmi, ktorá sa stala viceprezidentkou.

Ako prvá trans-žena, ktorá zverejnila svoju identitu, demokratka Sarah McBride vstúpila do Senátu za štát Delaware. V Oklahome bola Mauree Turner prvou nebinárnou osobou - t. j. ani výlučne mužskou, ani ženskou osobou a zároveň osobou moslimskej viery, ktorá vstúpila do štátneho parlamentu po prvýkrát - vo Vermonte a Kansase boli Taylor Small a Stephanie Byers prvé dve trans ženy, ktoré zasadli v parlamente. Členovia komunity LGBTQ sa presadili aj v New Yorku, Geargii a Tennessee - vrátane dvoch černochov.

Hlasovanie proti pozostatkom segregácie

Vo volebnom roku 2020 bola v USA u širokej verejnosti diskusia o štrukturálnom rasizme a rasistickom násilí silnejšia ako kedykoľvek predtým. V Alabame väčšina 3. novembra hlasovala za odstránenie rasistických relikvií z ústavy štátu - súdy ich už dávno považovali za protiústavné. Utah a Nebraska zrušia z ústavy tresty, ktoré umožňovali otroctvo ako trest za zločiny.

Na ostrove Rhode Island hlasovali voliči tesnou väčšinou za zmenu oficiálneho názvu štátu: Ostrov Rhode Island už v budúcnosti nebude mať dodatok „and Providence Plantations“. Podobný návrh zlyhal pred desiatimi rokmi.

Mississippi zmení svoju štátnu vlajku, ktorá predtým niesla vlajku občianskej vojny štátov Konfederácie: 71 percent voličov hlasovalo za magnóliu a ako nový motív slová „In God We Trust“.

Trumpov Twitter sa odmlčal

Novinári zachytili moment, keď Donal Trump počas golfu vo svojom rezorte prerušil hru a diskutoval so svojimi spoločníkmi. Bolo to práve v čase, keď všetky médiá informovalo o tom, že Jowe Biden si zaistil víťazstvo v Pensylvánii a tým aj prezidentský úrad.

Zdroj: TASR/ AP

Zdroj: Profimedia

Twiterovský účet Donalda Trumpa sa neobvykle odmlčal. Posledný príspevok znie" Vyhral som tieto voľby a to s veľkým odstupom." Sociálna sieť k tomu červeným písmom dopísala, že príspevok bol pravdepodobne napísaný, pre vyhlásením výsledok volieb.