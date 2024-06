Kauza zabratého parkoviska sa vyostruje: Tvrdý odkaz šéfa hotela Devín mestu! Silou si nezoberiete, čo chcete

(Zdroj: Tip čitateľa)

Stalo sa to ešte minulý víkend v centre Bratislavy. Na súkromnom pozemku hotela Bratislava, kde majú parkovisko pre hostí, neznáma firma spílila parkovacie stĺpiky, odstránila parkovacie zábrany a zamaľovala čiary vyznačujúce dané parkovacie miesta. Bratislavský hotel Devín podal v tejto súvislosti trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

„Zásahy sa odohrali cez víkend na pozemku, ktorý patrí hotelu. Poničené a znefunkčnené boli zariadenia označujúce parkovacie miesta hotela Devín ako súkromné parkovacie miesta, na vybudovanie ktorých máme platné stavebné povolenie aj platné kolaudačné rozhodnutie, a rovnako bolo odsúhlasené umiestnenie týchto zariadení príslušným správnym orgánom,“ uvádza sa v stanovisku hotela Devín, ktorý dodáva, že parkovisko vybudovali v roku 2001. V rámci parkoviska má dve miesta prenajaté americké veľvyslanectvo, ktoré sídli na rovnakej ulici.

Dôvodom, prečo sa mesto rozhodlo pre tento krok, je parkovacia politika. Magistrát Bratislavy odmieta tvrdenie zástupcov hotela Devín, že mu neoprávnene zabral súkromné parkovisko v centre, ktoré má byť súčasťou parkovacieho systému PAAS. „Cieľom PAAS je v prvom rade zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov a Bratislavčanov a v nadväznosti na to vytvoriť čo najviac parkovacích miest na komunikáciách, ktorých vlastníkom a správcom je hlavné mesto," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že sa to týka aj parkoviska pri hoteli Devín, kde budú podľa nového značenia parkovacie miesta k dispozícii pre obyvateľov a návštevníkov v systéme PAAS. Informuje o tom portál sme.sk.

Viac informácií do celej veci v súčasnosti vniesol samotný riaditeľ hotela Jakub Majcin. Ten v komentári pre hnonline uviedol, že mesto svojvoľne zabralo súkromné parkovisko a začalo tam v rámci PAAS hneď vyberať parkovné. "Z nášho majetku si tak hrubou silou urobili svoj majetok. Vcelku podobným spôsobom to robievali mafiáni v 90-tych rokoch. Navyše to urobili cez víkend, bez výstrahy a v čase kedy bol hotel plný hostí a všetci zamestnanci sa starali o ich potreby a pohodlie. Aj preto si nikto nič nevšimol. Osobne si dnes trochu vyčítam, že som prvého a druhého júna nebol v hoteli prítomný. Keby som tam bol, vezmem do ruky list vlastníctva, privolám políciu a ľudí ktorí nám ničia majetok, z nášho pozemku vykážem," napísal Majcin.

Ako dodal, v súčasnosti musí pre tieto nepríjemnosti upozorňovať vodičov, ktorí zaplatia za parkovné na súkromnom pozemku, že tak robiť nemôžu. A klientom hotela, ktorí chcú parkovať na parkovisku hotela, prípadne tým, ktorí majú miesta na parkovisku dlhodobo prenajaté, prečo na ich miestach parkujú cudzie autá. Majcin pritom poukazuje na list vlastníctva, podľa ktorého je hotel Devín jediným majiteľom pozemku, na ktorom je parkovisko zriadené. Ide o list vlastníctva 260/3, pričom na liste vlastníctva je jediné vecné bremeno "na parc.č.260/5 spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc.č.260/5 strpieť prevádzku miestnej komunikácie, podľa V-1967/2001 zo dňa 5.12.2001". Iný majiteľ pozemku, ani iné vecné bremeno vo výpise uvedené nie je.

"Mnohí si teraz povedia, že tu ide určite o komplikovaný právny spor s nejasným koncom. Nie je to pravda. List vlastníctva vie čítať každý. Pokiaľ vám ho raz kataster nehnuteľností vydal, máte ho v ruke a nie je na ňom žiadne vecné bremeno, tak je to tak. Pokiaľ máte všetky stavebné a kolaudačné rozhodnutia, ktorými vám príslušné orgány odobrili výstavbu parkoviska, tak ich máte. A presne to je prípad spojnice ulíc Lodná a Riečna. Je to náš pozemok a nie je na ňom žiadne vecné bremeno. Je na ňom iba naše legálne vybudované parkovisko," upozornil Majcin s tým, že vedenie mesta tieto fakty nerešpektuje. "Vidia iba svoju parkovaciu politiku a akúsi mapku, ktorú si kvôli nej nakreslili. A zdá sa, že je im jedno keď zasahuje aj na miesta, ktoré mestu nepatria a nikdy nepatrili," upozornil.

Celá vec je pritom podľa riaditeľa hotela ešte horšia. Poukazuje pritom na poradu primátora zo dňa 30. januára tohto roku, kde sa mali rozhodnúť, že si parkovisko zoberú pod svoju správu. "A nielen to. V záveroch sa zhodli, že náš prípad môže byť precedensom aj pre iné prípady. Zdá sa, že silové zabratie parkoviska hotela Devín chápu ako manuál, podľa ktorého sa budú v prípadoch, kde ich parkovacia mapa zasahuje na súkromné pozemky, správať," vysvetlil a primátorovi Matúšovi Vallovi pritom odkazuje, že hotel Devín sa nenechá ako ani okradnúť, tak ani zastrašiť. "Mesto Bratislava je aj naše mesto. A partner s ktorým sme si pred zákonom rovní. To okrem iného znamená, že mesto nám nemôže „len tak“ zobrať majetok. Bez súdu a svojvoľne. Tak ako zákony, nariadenia, normy a pravidlá dodržiavame my, očakávame, že rovnako sa bude správať aj mesto. Je to vcelku jednoduché," uzavrel.