KORONAVÍRUS Nezvestný novinár, ktorý pôsobil vo Wu-chane, sa objavil po 2 mesiacoch

WU-CHAN - Čínsky novinár Li Ce-chua, ktorý bol nezvestný takmer dva mesiace, sa znova objavil a tvrdí, že ho zadržala polícia a umiestnila do karantény. Žurnalista zmizol po tom, ako zverejnil videá z mesta Wu-chan, pôvodného epicentra pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Guardian.

Li Ce-chua bol jedným z troch novinárov, ktorí prinášali správy z mesta Wu-chan počas najhorších týždňov tamojšej epidémie. Pracoval pre čínsku štátnu televíznu stanicu CCTV. Prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenali koncom decembra 2019 práve v tomto čínskom priemyselnom veľkomeste. Neskôr sa vírus rozšíril takmer do celého sveta a chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje, podľahlo vo svete už takmer 180.000 ľudí a viac ako 2,5 milióna je nakazených.

Novinára naposledy videli 26. februára po tom, ako zverejnil video, na ktorom ho prenasledovalo iné vozidlo, a livestream, ktorý sa končil, keď do jeho bytu vstúpilo niekoľko príslušníkov bezpečnostných zložiek. Li Ce-chua s nimi išiel na policajnú stanicu, kde mu oznámili, že ho vyšetrujú pre podozrenie z rušenia verejného poriadku. Polícia neskôr uviedla, že voči novinárovi nevznesie obvinenia, ale že bude umiestnený do karantény, pretože navštívil oblasti s rozsiahlym výskytom nákazy.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Li Ce-chua strávil nasledujúci mesiac v karanténe vo Wu-chane a neskôr vo svojom domovskom meste v inej čínskej provincii. Z izolácie ho prepustili až 28. marca a odvtedy trávi čas so svojou rodinou, uviedol novinár v novom videu, ktoré zverejnil v stredu. V novom videozázname tiež zdôrazňuje, že polícia sa po celý čas karantény k nemu správala "zdvorilo a v súlade so zákonom" a zabezpečila mu dostatok potravy a oddychu. Denník The Guardian v tejto súvislosti poznamenal, že novinárove stredajšie vyjadrenia boli neutrálneho a vlasteneckého charakteru a výrazne sa líšili od jeho komentárov z doby pred jeho zmiznutím.