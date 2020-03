KORONAVÍRUS Prípadov v Rakúsku je už takmer 4500, pribúdajú opäť rýchlejšie

Pomerný prírastok v počet prípadov za 24 hodín sa v posledných dňoch opäť zvyšuje. Najnovšie predstavuje 24,15 percenta, zatiaľ čo v nedeľu a pondelok boli uvádzané hodnoty 15,28 a 19,33 percenta. V Rakúsku do utorkového rána vykonali už 28.391 testov na prítomnosť nového koronavírusu.

Spomedzi 4486 potvrdených prípadov pripadá najviac - 1067 - na spolkovú krajinu Tirolsko. Nasledujú Horné Rakúsko so 764, Dolné Rakúsko so 610, Viedeň s 562, Štajersko s 504, Salzbursko so 405, Vorarlbersko s 354, Korutánsko so 135 a Burgenland s 85 prípadmi. V oficiálnom zozname obetí je na prvej priečke Viedeň s 11 prípadmi. Jednotlivé spolkové krajiny však medzičasom hlásili aj ďalšie úmrtia spájané s novým koronavírusom, ktoré v tomto zozname nie sú zarátané.

V najnovšej bilancii nebol uvedený počet nakazených, ktorí sa medzičasom uzdravili. Naposledy bolo takýchto prípadov len deväť.