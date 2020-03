KORONAVÍRUS Austrália zavádza ďalšie opatrenia: Uzatvára svoje hranice pre návštevníkov

Neaustrálski občania alebo osoby bez trvalého bydliska v Austrálii budú mať čas ešte vstúpiť do krajiny do piatka 11.00 h SEČ, uviedol Morrison pre novinárov v Canberre. Dodal, že takéto opatrenie sa zavádza, lebo "ohromný podiel prípadov" nákazy koronavírusom bol do Austrálie zavlečený zo zahraničia.

Austrália zatiaľ zaznamenala viac ako 700 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom ich počet každý deň výrazne stúpa. Úmrtí je v krajine zatiaľ šesť. Podľa úradov väčšinu nových prípadov nákazy tvoria osoby prichádzajúce zo zahraničia alebo tí, ktorí s nimi prišli do styku.