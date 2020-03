KORONAVÍRUS Londýnske metro v súvislosti s koronavírusom uzavrie až 40 staníc

Spoločnosť Transport for London (TfL), ktorá zabezpečuje dopravu v oblasti Veľkého Londýna, oznámila, že od štvrtka bude prevádzka metra čiastočne prerušená. Metro takisto nebude premávať v noci a znížený bude aj počet autobusových spojov.

Britský premiér Boris Johnson podľa BBC povedal, že koronavírus sa v Londýne šíri rýchlejšie ako v iných oblastiach Spojeného kráľovstva. Podľa údajov britskej vlády bolo v hlavnom meste potvrdených viac ako 900 prípadov nákazy a 34 ľudí ochoreniu COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, podľahlo. Celkovo v Británii zaznamenali viac ako 2600 nakazených ľudí a 104 úmrtí.

Johnson a minister školstva Gavin Williamson v stredu uviedli, že školy v Británii ostanú od piatka pre takmer všetky deti zatvorené až do odvolania. Premiér ešte začiatkom týždňa občanom odporučil, aby pracovali z domu a vyhýbali sa barom, krčmám a reštauráciám.

Starosta Londýna Sadiq Khan občanov vyzval, aby necestovali, pokiaľ to nie je nevyhnutné. "Londýnčania by sa mali vyhýbať spoločenským kontaktom, pokiaľ to nie je nevyhnutné," povedal a dodal, že to zahŕňa aj používanie verejnej dopravy.

Úrady sa snažia zabezpečiť, aby sa po meste mohli pohybovať pracovníci, ktorých činnosť je v čase krízy dôležitá. Dve linky metra budú úplne uzavreté od piatku a od pondelka TfL postupne obmedzí dopravu aj v ďalších častiach svojej siete. Londýnske metro má 11 liniek. Prvú z nich otvorili v roku 1863.