MIMORIADNY ONLINE Koronavírus šíri paniku po celej Európe: Vzorky ženy potvrdili desivé odhalenie

ÓSAKA, NEW YORK - Koronavírusom sa počas jediného dňa po prvý raz nakazilo viac ľudí vo svete než v krajine, odkiaľ sa nákaza rozšírila. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej bolo v utorok vo svete odhalených 459 nových prípadov. Najväčšia panika je momentálne v Európe. Prvé prípady hlási Estónsko, Nórsko aj Dánsko. Najdramatickejšia situácia je naďalej v Taliansku. V Bratislave už pre podozrenie na koronavírus testovali 60 ľudí. Dianie sledujeme online.

Prvý prípad v Estónsku

Prvý prípad v Dánsku

V Bratislave testovali už 60 ľudí

Podozrenie na koronavírus v Michalovciach

Podozrenie na koronavírus v Brne, dvaja pacienti

V Taliansku je už 12 mŕtvych

10:44 Prvý prípad vo Viedni

Viedeň má prvý potvrdený prípad koronavírusu. 72-ročný muž je chorý, čo potvrdili testy. Nachádza sa na izolačnej stanici Rudolfstiftung vo Viedni-Landstrasse.



10:35 Koronavírus potvrdili u už raz vyliečenej pacientky

Ženu v Japonsku v stredu pozitívne otestovali na koronavírus už druhýkrát. Podľa úradov ide o prvý podobný prípad. Správu priniesol britský denník The Guardian. Ženu z japonskej Osaky prvý raz pozitívne otestovali koncom januára. Z nemocnice ju prepustili 1. februára. Japonské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že ide o prvý prípad v Japonsku, keď sa už vyliečený pacient znova nakazil vírusom. Niekoľko podobných prípadov zaznamenali v epicentre nákazy v Číne. "Keď už máte infekciu, môže zostať nečinná s minimálnymi príznakmi, kým sa jej nepodarí dostať do pľúc," uviedol profesor Philip Tierno z lekárskej fakulty Newyorskej univerzity. Tierno dodal, že o novom víruse SARS-CoV-2 stále nevieme veľa. "Nie som si istý, či je vírus dvojfázový. To by znamenalo, že hoci sa môže zdať, že pacient je vyliečený, môže sa objaviť znovu," povedal.

10:30 Podozrenie v Michalovciach

Michalovská nemocnica prijala v stredu pacienta, Taliana, ktorý striedavo pracuje vo svojej rodnej zemi a na Slovensku. Muž má podozrenie na nákazu koronavírusom. Výsledky laboratórnych testov ešte nie sú známe. Viac v článku.

10:15 Estónsko potvrdilo prvý prípad nákazy koronavírusu

Estónsko potvrdilo vo štvrtok prvý prípad nákazy koronavírusom. Nakazený sa údajne nedávno vrátil z Iránu. Informovali o tom agentúry TASS a Interfax s odvolaním sa na estónske úrady. "Hovoríme o mužovi s trvalým pobytom v Estónsku, ktorý ale nie je občanom Estónska," povedal podľa agentúry Interfax estónsky minister sociálnych vecí Tanel Kiik. "Podľa mojich informácií je (pacient) občanom Iránu," dodal Kiik pre estónsku televíziu.

10:14 Prvý prípad v Dánsku

Dánsko potvrdilo vo štvrtok prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Nakazený muž sa vrátil z dovolenky zo severného Talianska, ktoré sa stalo epicentrom nákazy. Oznámil to dánsky inštitút verejného zdravia, informovala agentúra AFP. "Ide o človeka, ktorý sa 24. februára vrátil z lyžovačky spolu so svojou manželkou a synom, a odvtedy vykazoval symptómy ako kašeľ a vysokú teplotu," uviedol inštitút. Pacient bol pozitívne testovaný na koronavírus, u jeho manželky a syna lekárske testy výskyt koronavírusu nepotvrdili, dodal inštitút. Muž sa cíti relatívne dobre a je v domácej izolácii spolu so svojou rodinou.

10:13 V Japonsku zatvárajú školy a škôlky

Predstavitelia japonského mesta Osaka rozhodli, že v reakcii na šírenie nového koronavírusu SARS-CoV-2 budú musieť byť uzatvorené všetky materské, základné a stredné školy.

10:12 Kritickás ituácia v Iráne

Irán oznámil vo štvrtok ďalšie úmrtia na respiračné ochorenie spôsobované novým druhom koronavírusu, čím ich celkový počet stúpol na 22. Počet nakazených sa medzitým zvýšil na 141

10:12 V Bratislave vyšetrili už 60 pacientov

"Doteraz u nás vyšetrenie na koronavírus absolvovalo 60 pacientov, ani u jedného sa výskyt nepotvrdil," potvrdila pre Topky hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská.

10:00 Fakultná nemocnica Brno ohlásila ďalšieho pacienta s podozrením na koronavírus, pre ČTK to uviedol hovorca nemocnice Pavel Žára.

9:30 Výletnú loď Diamond Princess, ktorá je v karanténe v japonskom prístave Jokohama, dnes opustilo deväť Srbov. Ich druhé testy boli negatívne.

Koronavírus sa v Európe doteraz objavil v 18 krajinách a zatiaľ si vyžiadal 14 životov, z toho 12 v Taliansku. Tam sa v piatok 21. februára vyskytol prvý prípad úmrtia Európana. Dvaja ľudia zomreli vo Francúzsku.

9:00 Police v supermarketoch v Taliansku a Rumunsku zívajú prázdnotou, zákazníci nakupujú v panike pred karanténou. V Nemecku sa včera vlak zastavil na dve hodiny, rad pohotovostných pracovníkov na stanici testoval cestujúcich vracajúcich sa z Talianska. Existujú tiež obavy, že jeden nemecký pacient mohol infikovať nespočetné množstvo ďalších osôb po účasti na karnevalových večierkoch a po prehliadke v nemocnici v dňoch predtým, ako sa dostal do karantény vo vážnom stave. Vojak nemeckého letectva bol tiež testovaný pozitívne po kontakte s mužom, ktorého manželka pracuje v materskej škole a má tiež pozitívne testy na koronavírus.

Koronavírus už zasiahol všetky kontinenty okrem Antarktídy. V stredu potvrdili prvý prípad v Brazílii, z európských krajín hlási prvý výskyt aj Norsko, Dánsko, Severné Macedónsko, Estónsko, Grécko a Rumunsko.

8:00 V Chorvátsku boli doposiaľ infikovaní traja ľudia, na koronavírus testujú 150 pacientov.

Doteraz bola potvrdená infekcia koronavírusom u troch ľudí, dvojčiat, ktoré sú v nemocnici v Záhrebe a mladíka, ktorý pracoval v talianskej Parme a je v izolácii v nemocnici v Rijeke. Ministerka zdravotníctva tvrdí, že matka mladého muža nevykazuje žiadne príznaky. Opakované testovanie mladého dievčaťa, ktoré bolo infikované koronavírusom v Chorvátsku, bolo opäť negatívne a dievčinu prepustili z nemocnice.



7:30 V Japonsku zaútočil koronavírus dvakrát na rovnakého človeka. Týždne po úspešnom zotavení sa v stredu opäť nakazila žena, ktorá pracuje ako sprievodkyňa v Ósake. Podobný prípad podľa agentúry Reuters hlási aj Čína. Asi 40-ročná Japonka bola po prvý raz pozitívne testovaná na koronavírus v januári, ale 1. februára sa uzdravila a bola z nemocnice prepustená. V stredu však bol jej test na prítomnosť koronavírusu opäť pozitívny. Minister zdravotníctva Katsunobu Kató na základe tohto zistenia uviedol, že Japonsko bude naďalej monitorovať zdravotný stav „vyliečených“ pacientov. „Ak je človek raz nakazený, infekcia v ňom zjavne pretrváva a jeho zdravotný stav sa môže znovu zhoršiť,“ vysvetlil profesor medicíny Philip Tierno. Dodal, že okolo koronavírusu stále panuje veľa nejasností. V Japonsku se zatiaľ objavilo 186 prípadov nákazy. Na jej následky v Japonsku zomrelo sedem ľudí, štyria z nich cestovali na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá kotví v Jokohame v karanténe. Koronavírusom sa po celom svete doteraz nakazilo takmer 82-tisíc ľudí. Na jeho následky zomrelo takmer 2 800 ľudí. Zdroj: Profimedia 6:45 Južná Kórea a Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že pre šírenie koronavírusu na juhu Kórejského polostrova odkladajú na neurčito každoročné spoločné vojenské cvičenie, ktoré sa malo uskutočniť v prvej polovici tohto roka. Podľa agentúry Jonhap ide o vôbec prvý prípad odkladu týchto spoločných manévrov zo zdravotných dôvodov.

Väčšina z celkového počtu nakazených aj z nových prípadov (307), sa koncentruje v meste Tegu na juhovýchode krajiny a jeho okolí, ktoré je epicentrom nákazy v Južnej Kórei. V tomto meste, ležiacom 300 kilometrov juhovýchodne od Soulu, žije približne 2,5 milióna obyvateľov.

Viac ako polovica nových potvrdených prípadov nákazy súvisí s veľkým cirkevným zborom so sídlom neďaleko Tegu, ktorý má viac ako 210.000 členov. Chorobe najnovšie podľahol 74-ročný pacient, ktorý má taktiež napojenie na túto cirkev.

V metropole Soul doposiaľ hlásili 55 prípadov nákazy a z druhého najväčšieho mesta Pusan 58. Americké jednotky v Južnej Kórei v stredu oznámili, že sa koronavírus potvrdil u amerického vojaka slúžiaceho na základni Camp Carroll približne 30 kilometrov severne od Tegu. Ide o prvý potvrdený prípad nákazy u príslušníka americkej armády.

6:30 Americký prezident Donald Trump poveril v stredu viceprezidenta Mikea Pencea, aby koordinoval opatrenia proti šíreniu nového typu koronavírusu v USA. Zároveň však vyhlásil, že obyvateľom Spojených štátov hrozí len "veľmi malé" riziko, informovala agentúra AFP.

"Mike bude spolupracovať s profesionálmi a lekármi a so všetkými, čo sú súčasťou tímu," vyhlásil Donald Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome. Zdôraznil, že "riziko hroziace Američanom zostáva veľmi nízke vďaka všetkému, čo sme už urobili". Spojené štáty sú podľa neho "veľmi, veľmi pripravené" zvládnuť rýchlo sa šíriaci vírus.

Spomedzi 15 Američanov, ktorým doposiaľ vírus diagnostikovali, sa už päť plne uzdravilo a ôsmi sú v procese uzdravovania, zdôraznil prezident. Prítomní experti Amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedli, že očakávajú ďalší nárast počtu prípadov nákazy v USA. Donald Trump súčasne prisľúbil, že na boj s koronavírusom je pripravený venovať toľko prostriedkov, koľko bude potrebné. Prezident už začiatkom tohto týždňa informoval Kongres, že na tento účel bude vláda potrebovať 2,5 miliardy dolárov. V stredu však vyhlásil, že je ochotný od Kongresu akceptovať aj viac finančných prostriedkov.

"Sme na to veľmi, veľmi pripravení, sme pripravení na všetko... aj keby došlo k epidémii väčších rozmerov," ubezpečil šéf Bieleho domu. Podľa vlastných slov je v tejto súvislosti pripravený zvážiť ďalšie cestovné obmedzenia, ktoré by sa týkali krajín najviac postihnutých koronavírusom, ako sú Južná Kórea či Taliansko. K takémuto kroku sa podľa neho pristúpi "v tom správnom čase".

Rumunsko zaznamenalo prvý prípad nákazy

Rumunsko potvrdilo v stredu prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Nakazený muž bol v kontakte s talianskym občanom, ktorý Rumunsko navštívil minulý týždeň. Oznámil to rumunský minister zdravotníctva Victor Costache.

"Pacient, ktorý je v dobrom zdravotnom stave a nevykazuje nijaké symptómy, bude prevezený do bukureštskej nemocnice infekčných chorôb," povedal podľa agentúry AFP Costache na tlačovej konferencii.

U siedmich ďalších osôb, ktoré bývajú na rovnakej adrese ako nakazený, nachádzajúcej sa v župe Gorj na juhovýchode Rumunska, lekárske testy výskyt koronavírusu nepotvrdili. V karanténe však z preventívnych dôvodov strávia nasledovných 14 dní, uviedol Raed Arafat, predstaviteľ ministerstva zdravotníctva. Zdrojom vírusu v Rumunsku je pravdepodobne zmienený Talian, ktorý sa po štvordňovej návšteve Gorj vrátil do vlasti.

Irak zakázal zhromaždenia a cestovanie

Irak zakázal v stredu všetky verejné zhromaždenia a na svoje územie odoprel vstup cestujúcim z Kuvajtu a Bahrajnu. Oznámil to iracký minister zdravotníctva Džafar Aláwí. Takéto opatrenie už Irak zaviedol voči deviatim krajinám, informuje agentúra Reuters.

Iračania majú momentálne zakázané cestovať do Číny, Iránu, Japonska, Južnej Kórey, Thajska, Singapuru, Talianska, Bahrajnu a Kuvajtu. Cestujúci z týchto krajín majú zároveň zákaz vstupu na územie Iraku.

Aláwí okrem toho nariadil od 27. februára do 7. marca celoštátne zrušenie výučby na školách i univerzitách a tiež zatvorenie kín, kaviarní, klubov a ďalších miest, kde sa zhromažďuje verejnosť. "Všetky zhromaždenia na verejných miestach, a to z akéhokoľvek dôvodu, sú zakázané, pričom príslušné úrady musia prijať všetky opatrenia, aby toto presadili," uviedol Aláwí.

Saudská Arábia pozastavila púte do Mekky

Saudská Arábia vo štvrtok pozastavila vydávanie víz pre zahraničných moslimov, ktorí chcú vykonať púť do najposvätnejších miest islamu, Mekky a Mediny. Dôvodom sú obavy zo šírenia nového typu koronavírusu, informovala agentúra AFP.

"Dočasne sa pozastavuje vstup do Kráľovstva za účelom vykonania malej púte (do Mekky) a návštevy Prorokovej mešity (v Medine)," uvádza sa v oznámení saudskoarabského ministerstva zahraničných vecí.

Rozhodnutie sa týka tzv. malej púte zvanej umra, ktorú je možné vykonať počas celého roka. V rámci nej prichádzajú do Mekky každý mesiac tisíce moslimských pútnikov z celého sveta. Mnohí z nich zároveň navštevujú aj prorokovu svätyňu v Medine.

Police v supermarketoch boli v Taliansku a Rumunsku prázdne, pretože zákazníci nakupujúci v panike sa ponáhľali pripraviť na karanténu. V Nemecku sa včera vlak zastavil na dve hodiny, pričom flotila pohotovostných pracovníkov zostupovala na vzdialenej stanici po tom, ako sa cestujúci vracajúci sa z Talianska na palube objavili príznaky vírusu. Existujú tiež obavy, že samostatný nemecký pacient mohol infikovať nespočetné množstvo ďalších osôb po účasti na karnevalových večierkoch a po nesúrodej prehliadke v nemocnici v dňoch predtým, ako bol v karanténe vo vážnom stave. Vojak nemeckého letectva tiež testoval pozitívne po kontakte s mužom, ktorého manželka pracuje v materskej škole a má tiež vírus.

