Sýrske sily vstúpili do strategického mesta: Jednotky režimu vtrhli najprv do západnej časti

DAMASK - Sýrske vládne sily vstúpili v utorok do strategicky dôležitého mesta Maarrat an-Numán na juhovýchode provincie Idlib. Tá leží na severozápade Sýrie, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na televíziu Sky News Arabia.

Podľa nej sa v meste nachádza hlavná základňa džihádistickej teroristickej organizácie Džabhat Fatah aš-Šám (predtým Džabhat an-Nusra), ktorá je napojená na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida. Agentúra AFP s odvolaním sa na správu mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii zas píše, že sýrski vojaci vstúpili do "povstaleckého mesta symbolického a strategického významu v poslednej veľkej opozičnej bašte v krajine". Mesto "je úplne obkľúčené a jednotky režimu vtrhli najprv do západnej časti mesta", ktorá je prevažne opustená po mesiacoch ostreľovania, uviedlo SOHR.