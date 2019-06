Policajný zásah v Nemecku: V súvislosti s vraždou politika zadržali ďalších dvoch ľudí

K zločinu sa po zadržaní políciou po počiatočnom mlčaní priznal tento týždeň 45-ročný pravicový extrémista Stephan E. s tým, že konal sám. Povedal tiež, že vlastní viacero zbraní — okrem vražednej zbrane aj opakovaciu brokovnicu a samopal typu Uzi vrátane munície. Uviedol i podrobnosti o tom, ako sa k nim dostal a opísal, kde ich ukryl, napísal vo štvrtok denník Süddeutsche Zeitung.

Vyšetrovatelia našli celkovo existuje päť spomínaných zbraní ukrytých na pozemku mužovho zamestnávateľa. Stephan E. povedal, že časť arzenálu kúpil v roku 2014, vražednú zbraň v roku 2016. Hovorkyňa prokuratúry odmietla potvrdiť pravdivosť správe týždenníka Der Spiegel, že jeden zo zadržaných predal Stephanovi E. zbraň, ktorou bol Lübcke zastrelený.

"Boli zadržané dve osoby," uviedla hovorkyňa prokuratúry s tým, že ďalšie informácie budú zverejnené neskôr. Lübckeho našli 2. júna na terase jeho domu vo Wolfhagene so strelným zranením hlavy. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice. Vyšetrovatelia predpokladajú, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom, keďže Lübcke sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo dostával vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.