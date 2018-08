V Chorvátsku sa triasla zem: Silné otrasy zobudili turistov aj domácich

Otrasy zobudili o 5:33 ráno obyvateľov a turistov v regióne Splitu a Šibeníku. Podľa EMSC sa zem zatriasla trikrát, najsilnejšie s magnitúdou 4,6 stupňa. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo asi 15 kilometrov od mesta Glamoč v Bosne a Hercegovine.

Zemetrasenie podľa odhadov EMSC mohlo pocítiť viac než jeden milión ľudí žijúcich v oblasti. Svedkovia hovoria o troch po sebe idúcich otrasoch. „Všetko to trvalo asi 10 sekúnd. Najprv jedno slabšie zemetrasenie, nasledoval silnejší a potom slabší otras,“ zdieľal svoj zážitok svedok z Brnaze na stránke centra.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.6 in Bosnia and Herzegovina 41 min ago pic.twitter.com/m9rp4iImdN