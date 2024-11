Začína zimná uzávera našich najcennejších hôr: Poznáte všetky NAJ Tatier? Otestujte sa v našom kvíze!

Na snímke pohľad do Mengusovskej doliny z chodníka od Štrbského plesa na Popradské pleso (Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková)

Navštívili ste tento rok Tatry? Už len do konca októbra sú otvorené chodníky na tatranské štíty a do tatranských dolín. Od 1. novembra do 31. mája je na väčšine územia TANAPu zimná turistická uzávera. Tatry sú najvyššou časťou mohutného Karpatského oblúka, ktorý sa tiahne od Rakúska cez územie Slovenska, Poľska a ďalších štátov až do Rumunska a zároveň sú najmenšie veľhory na svete. Aké iné NAJ v Tatrách nájdete, zistíte v našom kvíze!