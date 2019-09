Najnovší prieskum posilňuje Smer a kotlebovcov, najviac však vyrástol Kiska

BRATISLAVA - S prieskumami verejnej mienky sa roztrhlo vrece. Zverejnený bol totiž ďalší výskum podpory parlamentných strán. Tentokrát za ním stála agentúra Polis, ktorej posledné merania sa uskutočňovali ešte v júni. Ak by sa voľby uskutočňovali v týchto dňoch, vyhral by ich s náskokom Smer-SD.

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu verejnej mienky agentúry Polis pre televíziu JOJ. Otázka, ktorá v ňom bola položená znie: Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu by ste volili? Podľa neho by mala najsilnejšia vládna strana podporu 20,3 percent a zaznamenala tak nárast oproti júnu. Nasleduje za ňou koalícia strán PS/Spolu s podporou 13,2 percent, rovnako na tom je strana Mariana Kotlebu ĽSNS.

Kým spomínaná koalícia zaznamenala pokles, u kotlebovcov ide o mierny nárast. O ďalší a jeden z najväčších nárastov sa postarala strana Andreja Kisku Za ľudí. Oproti júnu si prilepšili o približne 3 percentá a výsledná podpora je 8,6 percent. Z čísel je vidieť, že určitý počet hlasov berie takmer každej z opozičných strán. Na piatej priečke sa umiestnili Obyčajní ľudia s podporou 7,4 percenta, pričom ich nasledujú liberáli zo SaS s výkonom 7,2 percenta podpory voličov.

Nad 7-percentnou hranicou sa ešte umiestnili národniari s podporou 7,1 percent hlasov a prieskum pokračuje kresťanskými demokratmi (6,9 percent voličov). Do parlamentu by sa ešte tesne dostali kollárovci zo Sme rodina, ktorí si oproti júnu mierne polepšili na 5,3 percenta. Ružovo to nevyzerá pre strany reprezentujúce aj maďarské menšiny. Most-Híd by s 4,2 percentami a SMK so 4,1 percentami skončili pred bránami parlamentu. U bugárovcov ide pritom o sklz pod hranicu piatich percent.

Strana September Mandáty Jún SMER-SD 20,3 34 18,3 Koalícia PS/Spolu 13,2 22 15 ĽSNS 13,2 22 11,4 Za ľudí 8,6 15 5,2 OĽaNO - NOVA 7,4 12 10 SaS 7,2 12 8,5 SNS 7,1 12 7,6 KDH 6,9 12 8,2 SME RODINA 5,3 9 5 MOST-HÍD 4,2 5,1 SMK 4,1 KSS 0,9

Z počtov mandátov je už tradične vidieť, že súčasná vládna koalícia by už vládu nezostavila.

Kiska či Truban?

Prieskum sa tiež zaoberal podporou dvoch lídrov politických hnutí. Išlo o Andreja Kisku a Michala Trubana. Čísla nakoniec ukázali, že prevažne väčšiu dôveru verejnosti by získal bývalý prezident Andrej Kiska s podporou 31,6 percent a Michal Truban len 11,4 percent.