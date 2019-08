V politike s Mečiarom alebo kariéra sudcu? Harabin rozhodol o svojej budúcnosti

BRATISLAVA – Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin bude kandidovať v septembrových voľbách na post predsedu NS SR. Potvrdil to Harabin. Zároveň sa chce angažovať aj v politike, no vylúčil, že by rokoval s nejakou stranou. Nestretol sa ani s Vladimírom Mečiarom.

Štefan Harabin sa rozhodol jasne. Chce šéfovať Najvyššiemu súdu aj sa angažovať v politike. Podľa neho sú sudcovia na NS dosazovaní na objednávku politikov. Spoluprácu s Vladimírom Mečiarom vylúčil.

„Motívom mojej kandidatúry je prebiehajúca mafianizácia Najvyššieho súdu SR. Personálne obsadzovanie sudcov na objednávku politických mafiánov,“ zdôvodnil svoju kandidatúru Harabin. Pripomenul, že ako sudca pôsobí takmer 40 rokov, hovorí tiež, že ľudia stratili dôveru v štátne inštitúcie a spravodlivosť.

Chce šéfovať Najvyššiemu súdu SR, aj sa angažovať v politike

Okrem ambície stať sa predsedom Najvyššieho súdu sa chce Harabin aktívne angažovať aj na pôde parlamentnej politiky. Uviedol to s tým, že s jeho nomináciou na post predsedu súdu nebude problém, konkrétne meno však nepovedal. Harabin tvrdí, že z postu predsedu Najvyššieho súdu SR presadí opatrenia v relatívne krátkom čase tak, aby sa mohol venovať aj politike.

Neúspešný kandidát na post prezidenta spomína v súvislosti so súdom pôsobenie organizovaných skupín, pričom podľa jeho slov je za to zodpovedná súčasná predsedníčka súdu Daniela Švecová. „Na Najvyššom súde vznikla organizovaná zločinecká skupina, ktorú reprezentuje pani Švecová a Bajánková. Boli predĺženou rukou exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a strany Smer-SD. Je potrebné jednoducho zrušiť pro-politické a mafiánske opatrenia. Týmto som vám odpovedal na vašu otázku,“ opovedal Harabin, či bude kandidovať na post predsedu súdu.

Či má Harabin podporu je otázne

V októbri tohto roka uplynie päťročné funkčné obdobie aktuálnej predsedníčke NS SR Daniele Švecovej. Nového šéfa NS SR tak bude voliť Súdna rada SR v septembri. Kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu môže Súdnej rade navrhnúť člen rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov NS, sudca NS a minister spravodlivosti. Na úspech potrebujú uchádzači získať minimálne desať hlasov členov súdnej rady.

Harabina už raz Súdna rada zvolila za predsedu NS SR a to v roku 2009. Či má podporu v najvyššom poradnom orgáne justícieaj v súčasnosti, je otázne. Hovorí sa aj o kandidatúre bývalej predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej či Jane Bajánkovej, sudkyni Najvyššieho súdu SR, ktorá šéfovala aj Súdnej rade SR.

S Mečiarom nerokujem

Harabin sa domnieva, že v prípade úspechu na poste predsedu súdu ho to nevylučuje z pôsobenia v politike. „Vôbec. Tak isto chcem na pôde parlamentu zaviesť platformu zákonnosti, ústavnosti a spravodlivosti. Moja ambícia aj napriek tomu nie je politická,“ povedal sudca na margo svojho prípadného pôsobenia v Národnej rade SR. Parlamentné voľby budú na Slovensku na jar budúceho roka, istú formu návratu avizuje napríklad expremiér Vladimír Mečiar.

Bývalý šéf HZDS tvrdí, že pomáha už existujúcej strane s programom a víziami. Neprezradil však, či sám bude na kandidátke. Z budúcej spolupráce nevylúčil Mečiar ani Harabina, ktorý však tieto úvahy popiera. „Nerokujem so žiadnou politickou stranou, ani so starými politikmi či tými súčasnými. Ide o moje pôsobenie, ako povedzme volebného lídra v strane, ktorá nie je zaťažená minulými ani terajšími politikmi,“ doplnil Harabin. Na otázku, či toto tvrdenie platí aj pre spoluprácu s Mečiarom, odpovedal sudca jasne. „Už som to povedal. So žiadnymi politikmi ani súčasnými nerokujem, ani nemienim rokovať,“ uzavrel.

Švecová výroky nekomentuje

Šéfka Najvyššieho súdu SR Švecová nechce výroky Harabina na svoju osobu hodnotiť. „Invektívy zo strany Štefana Harabina nebude predsedníčka Daniela Švecová žiadnym spôsobom komentovať. Svoj názor na jeho odborné a pracovné aktivity jasne komunikovala podaním viacerých návrhov na začatie disciplinárnych konaní proti sudcovi Štefanovi Harabinovi,“ reagovala hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Važanová pre agentúru SITA. Ďalšia sudkyňa súdu Jana Bajánková, ktorú Harabin spomína, nereagovala vôbec.

Sociológ Michal Vašečka pred časom pre agentúru uviedol, že vstup Harabina do parlamentnej politiky môže výrazne skomplikovať situáciu Slovenskej národnej strane (SNS), ale aj strane Smer-SD. Vašečka sa domnieva, že sudca výrazne neohrozí stranu Mariana Kotlebu ĽSNS, čo ukázali podľa neho aj marcové prezidentské voľby. V nich skončil Harabin na treťom mieste s takmer 15 percentami hlasov. O post prezidenta sa uchádzal aj Marian Kotleba, ktorý skončil práve za Harabinomso ziskom necelých deviatich percent odovzdaných hlasov. Podľa Vašečku je v súčasnosti v spoločnosti objednávka na politickú stranu, ktorá by reprezentovala názory sudcu Najvyššieho súdu SR.

Lex Harabin

Poslanci parlamentu schválili koncom júna tohto roka novelu zákona, ktorú navrhol Alojz Baránik zo strany SaS. Podľa neho by kandidatúra sudcu vo voľbách znamenala, že sa musí vyzliecť z talára. Baránik zmenu navrhoval prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k vládnej novele zákona o sudcoch a prísediacich. Príkladom bol práve Štefan Harabin, ktorý kandidoval v prezidentských voľbách. Práve preto dostal zákon prezývku lex Harabin. Za „pozmeňovák“ hlasovali opoziční, ale aj väčšina koaličných poslancov.

Tento zákon však narazil na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Prezidentka začiatkom júla uviedla, že v súvislosti s ústavným princípom nezávislosti súdnej moci považuje zákaz kandidatúry sudcu za politické strany za správny, no napriek tomu ho vrátila do parlamentu. Čaputová vtedy uviedla, že s Baránikovým zámerom súhlasí, no požaduje, aby bol zákon v jednom bode spresnený. Prijatý zákon podľa nej neupravuje spôsob doručenia, čím je podľa nej v rozpore s Ústavou.

„Pretože absentuje špecifikovanie spôsobu doručenia vzdania sa funkcie prezidentovi, nie je tak možné určiť okamih, kedy nadobudne účinnosť. Moja pripomienka teda smeruje výlučne k odstráneniu tohto nedostatku, aby sa predišlo stavu právnej neistoty a tiež nevznikol dôvod na prípadné sťažnosti na Ústavnom súde SR,“ vysvetlila prezidentka.

