Danka mrzí, že protiruské sankcie zabránili eurázijskému samitu v Bratislave

BRATISLAVA - Predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi (SNS) je ľúto, že tretí samit predsedov parlamentov eurázijských krajín, ktorý sa koná od pondelka v tureckej Antalyi, sa nepodarilo zorganizovať v Bratislave. Vyhlásil to pred pondelkovým bilaterálnym stretnutím s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom.

"Je mi neskutočne ľúto, že sa mi nepodarilo tento samit priniesť do Bratislavy kvôli sankciám, ktoré sú, myslím si, úplne zbytočné," uviedol Danko. Hlavnými iniciátormi eurázijských parlamentných samitov sú Rusko a Južná Kórea, kde sa tieto stretnutia konali v predchádzajúcich dvoch rokoch.

Ešte pred niekoľkými mesiacmi sa uvažovalo, že by sa samit mohol uskutočniť v Bratislave. Šéf dolnej komory ruského parlamentu sa však nachádza na sankčnom zozname EÚ, a tak by ako jeden z kľúčových predstaviteľov projektu do Bratislavy nemohol pricestovať. Samit napokon zorganizovali v Turecku, na ktoré sa sankčný režim EÚ nevzťahuje.

"Verím, že spoločne sa ešte dožijeme času, keď tento euroázijský samit budeme hostiť v Bratislave," dodal Danko. Volodin podľa vlastných slov tiež dúfa, že v budúcnosti sa podarí zorganizovať eurázijský parlamentný samit v Bratislave. V tejto súvislosti zdôraznil, že Rusko a Slovensko pracujú v rozvíjaní vzťahov na parlamentnej úrovni "veľmi efektívne" a je to podľa neho na osoh oboch krajín.

"Myslím si, že keď sa budeme častejšie stretávať a rozprávať o problémoch, nastane čas, keď budeme môcť zabezpečiť, aby sa zasadnutie predsedov parlamentov uskutočnilo v Bratislave, a budeme môcť hovoriť o otázkach, ktoré sú dôležité pre občanov Slovenska," povedal Volodin, ktorý sa s Dankom v pondelok stretol na oficiálnej úrovni už štvrtýkrát. "Máme veľa spoločného, sme slovanské národy a naše vzťahy môžeme vrátiť na úroveň, na akej boli v minulosti," dodal šéf ruskej Štátnej dumy.

Samit v Antalyi slávnostne otvárajú v pondelok, pričom hlavné diskusie sa rozbehnú v utorok (9.10.). "Naozaj jedinou cestou pre svetové veľmoci je dialóg, aký bude zaznievať aj na zajtrajšom rokovaní," povedal Danko.

Projekt eurázijských parlamentných samitov má za cieľ zintenzívniť obchod a ekonomickú spoluprácu medzi európskymi a ázijskými krajinami. Ďalšími ťažiskovými témami, o ktorých sa bude diskutovať aj v Antalyi, sú ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj.