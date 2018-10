Kiska reaguje na Dankove slová o sankciách: Nepoctivé a neférové, poškodil záujmy Slovenska

Prezident považuje za nepoctivé a neférové voči ľuďom a škodlivé pre záujmy Slovenskej republiky, aby slovenskí predstavitelia za niečo v Bruseli dvíhali ruku - za sankcie proti Rusku, a potom to doma ohovárali alebo konali v rozpore s týmto spoločným rozhodnutím.

„Takto pred rokom v októbri sme všetci traja najvyšší ústavní činitelia podpísali referendum a zaviazali sa k tomu, že budeme jasne posilňovať myšlienku Európskej únie, či vo vzťahu k našim občanom, tak aj vo vzťahu k zahraničiu. Bol to úžasný hlas z našej krajiny smerom k Európskej únii," uvádza Kiska.

Škodlivé slová

Dodáva, že v tomto vyhlásení sa píše, že ako najvyšší ústavní činitelia sa zaviazali, že budú dbať na jasnú a zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenskej republiky a spoločne prijatých rozhodnutí v rámci Európskej únie a NATO, ato ako v zahraničí, tak aj v komunikácii k Slovákom.

„Preto som si s ľútosťou vypočul hlasy o tom, že sa spochybňujú sankcie voči Rusku," uviedol Kiska počas dvojdňového summitu prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky, ktorý sa vo štvrtok a v piatok (12.10.) koná na Štrbskom Plese. Vyjadrenia sú podľa neho škodlivé vo vzťahu k slovenským občanom i nášmu postaveniu v rámci EÚ ako takej.

Aké chcem mať Slovensko?

„Sankcie EÚ, za ktoré sme jasne zdvihli ruku a všetky krajiny potvrdili, že došlo k anexii Krymu Ruskom, boli jasnou odpoveďou na túto agresiu. Len pre tých, ktorí niekedy tvrdia, ako to ublížilo našej ekonomike, chcem pripomenúť, že 80 až 90 percent nášho obchodu je s krajinami EÚ," upozornil prezident.

Kiska dodal, že zdrojom nášho ekonomického rastu, tvorby pracovných miezd i platov je spoločný trh a slobody, ktoré sme vstupom do EÚ získali a ktoré máme spoločne brániť, nie spochybňovať.

„Mali by sme si často klásť otázku, aké chceme mať Slovensko. Či chceme mať krajinu, kde bude bezpečnosť a úroveň zdravotníctva ako v Nemecku, Holandsku či Belgicku, alebo chceme mať krajinu bližšie oligarchom, mafii a iným praktikám," zdôraznil na záver Kiska.

Dankova kritika sankcií

Predseda slovenského parlamentu v Antalyi kritizoval sankcie proti Rusku, okrem iného aj preto, že zabránili zorganizovaniu eurázijského summitu v Bratislave. Slovensko je jasne proeurópsky a proatlanticky orientovaná krajina, ktorá zároveň musí udržiavať diplomatické vzťahy na všetkých úrovniach.

V reakcii na stretnutie predsedu parlamentu s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom to v stredu (10.10.) povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Doplnil, že aj keď sankciám voči Rusku politicky rozumie, z ekonomického pohľadu si nimi Slovensko škodí.

„Slovenská republika je vždy na strane svojich spojencov. Na druhej strane Slovensko má právo vyjadriť svoj názor, že ak sa pozrieme na to, čo sme sankciami dosiahli, tak sa ukazuje, že dokopy nič," poznamenal Pellegrini.

Podľa SaS sú vyjadrenia premiéra skoro také isté ako Danka

Vyjadrenia predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) k sankciám proti Rusku sú na tej istej úrovni ako predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), tvrdia to liberáli. "Sú to vyjadrenia politikov, ktorí nechápu širšie súvislosti a vo verejnosti navodzujú dojem, že pomaly väčšou obeťou týchto sankcií je Slovensko ako Rusko," uviedol poslanec Národnej rady SR Martin Klus (SaS). Podľa neho nie je pravda, že sankciami sa dokopy nič nedosiahlo, ako to tvrdí Pellegrini. "Dosiahlo sa to, že štáty EÚ spolu so Spojenými štátmi americkými dokázali vyjadriť svoj striktne odmietavý postoj k ruskej anexii Krymu a vyvolaniu bratovražednej vojny na ukrajinskom Donbase, ktorá rozvrátila vzťahy medzi Ukrajincami a ruskou menšinou," doplnil.

Podľa SaS hrá pri sankciách rolu aj súdržnosť štátov EÚ. Sankcie podľa liberálov pripomínajú ruským občanom, že politika prezidenta Putina nezostane bez odozvy Západu. SaS tvrdí, že bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD), ale aj jeho nástupca Pellegrini opakovane spochybňujú ekonomicko-politický účel sankcií, ale zatiaľ nedokázali ponúknuť alternatívne riešenie.

Danko si za svojím postojom k sankciám stojí

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) dnes zopakoval svoj postoj k sankciám voči Rusku, ktoré sú podľa neho neúčinné a mali by byť zrušené. Sankcie podľa neho znamenajú určité obmedzenie hospodárskej spolupráce, no často sa obchádzajú. „Sankcie sú ale aj jednostranným obmedzením cestovania. Predstaviteľ Ruskej federácie ísť do EÚ nemôže, to však neplatí opačne,“ zdôraznil Danko, podľa ktorého nie je výnimkou, že európski štátni predstavitelia navštevujú Moskvu. Spomenul pritom návštevu predsedníčky holandského parlamentu, do konca roka sa tam chystá šéf českého a rakúskeho zákonodarného zboru. „Na úrovni predsedov vlád tam boli Rakúšania, Maďari, videli sme tam prezidenta Macrona (Emmanuel Macron, prezident Francúzska), minulý rok tam bol nemecký prezident, nehovoriac o iných,“ uviedol Danko.

Predseda parlamentu zároveň zdôraznil, že členstvo Slovenska v EÚ nikdy nespochybňoval. „Politika sa má robiť na západ, ale aj na východ. Nikdy som naše členstvo v EÚ nespochybňoval a ani to robiť nikdy nebudem. Je však falošné a neúprimné sa klamať o sankciách naďalej,“ uzavrel Danko.