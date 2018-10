MZV po stretnutí Danka s Volodinom: Slovensko je v otázke sankcií proti Rusku v súlade s EÚ

Andrej Danko

BRATISLAVA/MOSKVA/ANTALYA - Za oficiálnu zahraničnú politiku SR zodpovedá vláda, konkrétne ministerstvo zahraničných vecí, pričom pozícia štátu v súvislosti so sankciami proti Rusku zostáva v súlade s Európskou úniou. Uviedol to hovorca ministerstva Boris Gandel v reakcii na pondelkové stretnutie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) so šéfom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname EÚ.