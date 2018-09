Rovnaký plat aj v budúcom roku: OĽaNO navrhuje zmraziť poslancom platy

Igor Matovič

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Poslancom Národnej rady (NR) SR, ich asistentom, prezidentovi SR, členom vlády SR, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) by sa mali zmraziť platy. Aj v budúcom roku by tak mali dostávať rovnakú sumu ako tento rok. Navrhuje to hnutie OĽaNO v novele zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú predložili opoziční poslanci na októbrovú schôdzu.