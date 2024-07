Minister pôdohospodárstva Takáč avizuje vyriešenie problému s priamymi platbami

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sa do konca júna podarilo problém s priamymi platbami za kampaň 2023 vyriešiť. K 30. júnu 2024 čerpanie podpôr dosiahlo 96,8 %, vyplatených bolo 557,6 milióna eur. Čerpanie v 1. pilieri dosiahlo 97,4 %, v 2. pilieri 95,5 %. Vydaných bolo 53.224 rozhodnutí pre 14.273 poľnohospodárov, pričom bolo vykonaných 4311 kontrol. Uviedol to na tlačovej konferencii agrominister Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka. Rok predtým, k 30. júnu 2023, podľa Takáča dosiahlo čerpanie podpôr 95 % pri vyplatení 536,8 milióna eur.

"PPA na Slovensku v rámci vyplatenia prvého piliera priamych platieb v kampani 2023 pri tých všetkých problémoch, ktoré mala a ktoré sme prevzali z minulosti, dokázala vyplatiť k 30. júnu 96,8 %, čiže je vyplatených vyše 557 miliónov eur. Čerpanie v prvom aj druhom pilieri bolo nad 95 %," priblížil minister.Spresnil, že PPA oslovila platobné agentúry členských krajín EÚ s otázkou, do akej miery vyplatili platby svojim farmárom do konca júna. "Z 27 krajín nám odpovedalo 16, z toho štyri krajiny do konca júna 2024 nevyplatili ani 95 % platieb, a to Francúzsko, Luxembursko, Taliansko a Bulharsko," doplnil minister.

Takáč avizoval, že kampaň za rok 2024 bude iná ako v minulom programovom období, keď poľnohospodári dostávali platby už do konca aktuálneho roka. V novom programovom období musia prijímatelia platieb rátať s platbami až v nasledujúcom roku, do 30. júna. "Čaká nás však stokrát väčší problém, ktorý zanechali predchádzajúce vlády, a to je druhý pilier, v ktorom treba do budúceho roka vyčerpať 580 miliónov eur," dodal Takáč.

"PPA postupuje podľa zverejneného harmonogramu vyplácania priamych platieb v kampani 2024. Robíme viacero systémových zmien z pohľadu IT infraštruktúry, ale aj fungovania samotných regionálnych pracovísk PPA. Budeme lepšie komunikovať so žiadateľmi. Cieľom je, aby poľnohospodár v akomkoľvek momente mal informáciu o tom, v akom stave je jeho žiadosť," doplnil Čepko.