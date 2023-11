Reforma nemocníc bude pokračovať za plného poskytovania starostlivosti

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Optimalizácia siete nemocníc bude zatiaľ pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Zároveň sa má posunúť dátum zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý v pondelok schválila vláda. Odobrila aj návrh na skrátené legislatívne konanie.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by po novom do konca roka mohlo vydávať rozhodnutia o podmienenom zaradení nemocníc do siete. Chce tým zabezpečiť kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v nemocniciach, ktoré rozhodnutie v riadnom termíne nedostali.

Archívne video:

Brífing strany KDH na tému zdravotníctva (Zdroj: Topky/Maarty)

Rozhodnutia o kategorizácii nedostali niektoré všeobecné a špecializované nemocnice. Od nového roku by tak neboli v zozname kategorizovaných nemocníc. V prvej podmienenej kategorizácii pritom boli uvedené ako zariadenia I. úrovne. Rezort upozornil, že by tak mohlo prísť k významnému zásahu do dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v určitých oblastiach Slovenska.

Je potrebné upraviť zákon

Treba preto podľa neho upraviť zákon tak, aby ešte mohlo dôjsť k vydaniu rozhodnutí. "Nepochybne sa tým docieli zabezpečenie kontinuity a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v želanom rozsahu a kvalite," ozrejmil. Zaradenie nemocníc do siete je podľa neho tiež nevyhnutné na riadne pokračovanie v reforme.

Návrh novely hovorí tiež o posune dátumu zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie. Pôvodne mal začať platiť od od začiatku budúceho roka. Rezort tvrdí, že v prvom roku zberu čakacích listín by to bolo technicky, procesne a organizačne nevykonateľné. Navrhuje preto posun účinnosti od roku 2025.