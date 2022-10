Prepustenie Kukučovej šokovalo aj sestru zavraždeného milionára! Otvorená spoveď: Je to šialený blázon

Blondínka zo Slovenska si odpykala iba niečo vyše polovice z trestu, ktorý mal trvať 13 rokov a deväť mesiacov a už si opäť vysmiata užíva luxus, ako keby sa nič nestalo. „Je to pre mňa obrovský šok. Nevedela som, že sa to môže stať. Myslela som si, že dátum jej prepustenia bude najskôr tak o päť rokov a to je niečo, na čo sa musíte pripraviť,“ opísala Rachel svoje pocity. „Zrazu mi povedali, že je vonku a keď som videla všetky obrázky a fotky, ktoré zverejnila, prišlo mi zle. Vôbec sa nezmenila,“ podotkla.

Kukučová je podľa Rachel „šialený blázon“, ktorý verí vlastným klamstvám o tom, že jej brata zastrelila počas bitky a nebolo to zámerné, píše denník dailymail.co.uk. „To, čo spáchala, bola chladnokrvná vražda. Zastrelila Andyho, keď padal alebo ležal na podlahe. Nezabila ho náhodou a teraz sa dostala von,“ nedáva si nahnevaná Rachel servítku pred ústa. Podľa nej, rovnako ako aj podľa Bushovej dcéry Ellie, bola Kukučová ním posadnutá a nedokázala sa zmieriť s tým, že si po rozchode našiel novú priateľku, Rusku Mariu Korotaevovú.

Bývalú priateľku svojho brata považuje Rachel za človeka bez svedomia. „Chápem, že je podmienečne prepustená a jej trest ešte nevypršal, ale je úplne smiešne si myslieť, že niekto dokáže urobiť to, čo ona a vyjsť tak rýchlo do ulíc,“ poznamenala.

Odškodné je posledné, na čo rodina myslí, tvrdí Rachel

Rachel a Ellie by mali dostať od Kukučovej päťciferné odškodné, no tvrdia, že to je posledné, na čo myslia. „Nie je to o peniazoch. Ale nechcem, aby bol jej život ľahký a zdá sa mi, že to má až príliš ľahké. Počula som, že bola vo väzení s bazénom a teraz si žije svoj život. Zaujímalo by ma, odkiaľ má peniaze. S istotou viem, že jej rodina žiadne nemá,“ podotkla Rachel.

Obáva sa, že Kukučová sa pokúsi zarobiť tak, že predá svoj príbeh médiám. „Len dúfam, že nikomu ani nenapadne sa tým zaoberať. Bolo by to odpudzujúce a úplne nesprávne,“ tvrdí. Smútiaca sestra nechce, aby Kukučová jej rodine ublížila ešte viac. „Stále by som ju chcela vidieť za mrežami, ale bez ohľadu na to, kde je, Andyho nám to nevráti späť. Urobila to. Vzala mu život a on sa už nevráti, a to je najsmutnejšie zo všetkého,“ dodala. Kukučová by mala podľa odvolacieho súdu vyplatiť Bushovej dcére Ellie ujmu vo výške 122 000 libier (139 352 eur) a sestre Rachel 30 500 libier (34 838 eur).

Kukučová začala fotky, na ktorých prezentuje svoj znovanadobudnutý luxusný život, pridávať na sociálne siete pred niekoľkými mesiacmi. Bolo ju možné vidieť na plážach, v reštauráciách, s priateľmi a dokonca aj s rodičmi na Mallorce. Po tom, ako sa v médiách prevalilo, že po odsedení polovice trestu si opäť užíva slobodu, svoje profily zablokovala.