Slovenka si z dovolenky priniesla suveníry: FOTO Na piešťanskom letisku ju zadržali colníci

PIEŠŤANY – Kontroly dovolenkárov na piešťanskom letisku odhalili nezákonný dovoz koralov z egyptskej Hurghady. Trnavskí colníci na to prišli počas fyzickej kontroly jednej z batožín. Tá parila žene z okresu Žilina.

Z piešťanského letiska po prvýkrát tento rok od 26. mája do 22. septembra odlietali dovolenkári charterovými letmi do tureckej Antalye a do egyptského letoviska Hurghada. Za toto obdobie príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava vykonali na letisku Piešťany colný dohľad pri 4 975 príletoch a 5 005 odletoch dovolenkárov, pričom u 466 z nich vykonali aj fyzickú kontrolu batožín (mimo kontroly skenovacím zariadením finančnej správy).

Čítajte aj: Päťmiliónový úlovok nitrianskych colníkov: FOTO Bratislavská spoločnosť si objednala falzifikáty!

Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava, colníci počas fyzickej kontroly jednej z batožín zaistili po prílete z egyptskej Hurghady dovolenkárke z okresu Žilina dva koraly. Tie patria do radu Scleractinia spp. a spadajú pod Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín - CITES. „Na zaistené koraly nepredložila povolenie na dovoz. Takéto suveníry sú veľkým lákadlom turistov, dokonca sa v dovolenkových destináciách na trhoch aj predávajú, ale ich dovoz je zakázaný,“ zdôraznila Zlochová.

Zdroj: Finančná správa SR

Colníci boli k dispozícii pre cestujúcich už pri odlete a cestujúci sa mali možnosť informovať aj o dovoze tovaru z týchto krajín, povolených limitoch dovozu tovaru neobchodného charakteru a o rôznych zákazoch a obmedzeniach pri dovoze tovaru (napr. už spomínaný CITES). Taktiež v odletovej časti letiska boli k dispozícii informačné letáky so základnými informáciami k zákazom a obmedzeniam, či k dovozu tovaru neobchodného charakteru. „Podrobné informácie sú zároveň zverejnené aj na portáli finančnej správy,“ dodala Zlochová.