Policajtov zarmútila ťažká autonehoda ich kolegu Patrika: V dojemnom odkaze mu vyjadrili obrovskú podporu

POPRAD – Mladý policajt leží po ťažkej autohavárii v umelom spánku. Jeho kolegovia chodili do nemocníc ako na bežiacom páse, aby mu pomohli vyhrať najťažší boj v živote. V piatok oznámili úžasnú správu!

Slovenské nemocnice počas posledných dní zaplavili policajti - kolegovia 28-ročného Patrika. Mladý policajt totiž potreboval životne dôležitú tekutinu. „Súrne potrebuje svoju krvnú skupinu A+. Ak máte inú, nevadí, darujte aj tú, aby sa zo zásob mohla uvoľniť tá jeho,“ uviedla polícia v polovici októbra na svojej sociálnej sieti.

Na snímke policajt Patrik. Zdroj: Facebook/Polícia SR ​

V piatok (18.10.) prišla so skvelou správou. „So súhlasom rodiny vám môžeme povedať, že Patrikov stav sa začína pomaly zlepšovať. Krvácanie do mozgu sa mu zastavilo, opuch klesol, začali mu pracovať obličky. Do konca týždňa chcú lekári Patrika prebudiť,“ uviedli muži zákona.

Patrik z OO PZ Spišské Vlachy je naďalej v umelom spánku. Leží na anesteticko resuscitačnom oddelení (ARO) v popradskej nemocnici. „Patrik, myslíme na teba a prajeme ti skoré uzdravenie! Dáš to!“ dodali jeho kolegovia. Tí zároveň vďačia každému, kto Patrikovi pomohol vyhrať najťažší boj v jeho živote. „V mene rodiny a vedenia Policajného zboru vám všetkým ďakujeme! Ďakujeme aj médiám, ktoré o prípade informovali.“

Ťažká nehoda na motorke

Ako krátko po nešťastí pre topky.sk povedala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, k dopravnej nehode, pri ktorej utrpel Patrik zranenia, došlo v nedeľu 13.10. krátko pred 17. hodinou. „Na ceste I/66 v smere od obce Hranovnica na Poprad došlo ku kolízii medzi osobným motorovým vozidlom zn. Seat Leon a motocyklom zn. Yamaha XJ6N,“ uviedla. Na motorke sedel práve mladý policajt. Následkom kontaktu stratil kontrolu nad vedením motocykla, spadol na vozovku, po ktorej sa šmýkal. Nasledoval náraz do stromu.