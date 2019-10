FOTO Slovákov v Británii vykorisťoval ich krajan! Práca 18 hodín denne bez výplaty aj vyhrážanie

Mravčia práca napokon priniesla svoje ovocie. Ako na webe informovala National Crime Agency, biznis dvojice, ktorá pôsobila v Bristole, sa zameriavalo na slovenských občanov. Tých priviezli na ostrovy a pravdepodobne im ešte predtým nahovorili reči o poriadnej práci aj zárobku. Išlo však len o vykorisťovanie.

"Predmetom konania je podozrenie zo spáchania skutkov spočívajúcich v naverbovaní zraniteľných osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia na Východe Slovenska, v ich preprave do Veľkej Británie a v následnom nútení obeti vykonávať ťažkú fyzickú prácu v rámci tzv. moderného otroctva," potvrdil aj Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry Košice.

Otrasné podmienky

Obete spomínaných "podnikateľov" to nemali ľahké. Pôsobili napríklad ako umývači áut a išlo o fyzicky mimoriadne náročnú prácu. Navyše ich nútili pracovať 16 až 18 hodín denne. To všetko pod hrozbou násilia. Deň voľna neprichádzal do úvahy, Slováci sa dreli sedem dní v týždni. Zárobok im však napokon aj tak zhabali. Obaja zadržaní sú totiž podozriví aj z prania špinavých peňazí.

"Obetiam boli sľubované a vyplatené mzdy páchateľmi odnímané, ich bankové účty boli kontrolované únoscami a to pod hrozbou násilia," opísal Filičko.

Skončili vo väzbe

Na oboch zadržaných si posvietila polícia, podrobili ich výsluchom. Vyšetrovatelia NCA potom podľa právnych predpisov Veľkej Británie na príslušnom britskom súde podali obžalobu na slovenského občana. "Vo štvrtok dňa 10. 10. 2019 príslušný súd v Bristole rozhodol o vzatí tohto obvineného do väzby," dodal hovorca.

Poľka však za mrežami zatiaľ neskončila. Podmienečne ju prepustili. "V súčasnosti sa rozhoduje príslušnou prokuratúrou o jej prípadnom obvinení resp. obžalovaní. O ďalšom postupe bude rozhodnuté v lehote do 17. 10. 2019," vysvetlil Filičko. Súdne konanie na Korunnom súde v Bristole by sa malo začať v prvej polovici novembra 2019.

Do vyšetrovania sa zapojili aj Slováci

Do vyšetrovania prípadu sa zapojilo aj Slovensko."Je to obrovský pokrok, bolo to dlhé a komplexné vyšetrovanie," povedal šéf National Crime Agency Ian Glover.

Ako upresnil Filičko, vyšetrovací tím, ktorý sa sústredil na túto cezhraničnú kriminalitu, zriadili ešte v roku 2017. "Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii, oddelenia operatívnej činnosti a vyšetrovania Východ, v súčinnosti s Okresnou prokuratúrou Košice I, v rámci vykonávania spoločného vyšetrovania zohrali aj podľa už vo Veľkej Británii medializovaného konštatovania riaditeľa britskej pobočky NCA v Bristole kľúčovú úlohu," vyzdvihol hovorca.

Slováci pomáhali pri vyhľadávaní, lokalizácii a výsluchu obetí trestného činu po ich návrate na Slovensko. Zúčastnili sa aj samotného zadržania a vypočúvania podozrivých. K úspešnej činnosti spoločného vyšetrovacieho tímu prispelo svojou sprostredkovateľskou a organizačnou činnosťou slovenské a britské zastúpenie medzinárodnej organizácie Eurojust so sídlom v Haagu.