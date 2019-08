VIDEO Dátum slávnostného odhalenia Dankovho stožiara prezradený: Vyzbierali poriadnu sumu

VIDEO Tlačový brífing Daniela Guspana

"Dnes ubehli tri týždne od uvedenia čísla účtu, na ktoré plynuli finančné dary na stavbu stožiara. Objem finančných príspevkov dosiahol hodnotu, ktorá pokrýva všetky náklady s výrobou samotného stožiara a vlajky spolu so stavebnými prácami a osadením nášho národného symbolu. Dnes je kancelária nútená zastaviť prijímanie ďalších darov," uviedol Guspan na úvod tlačovej konferencie. Dodal, že naplnením dostatočného množstva darov sa nemusia daňoví poplatníci obávať toho, že na výstavbu pôjde niečo z ich vrecka.

Darcovia vyzbierali viac ako 61-tisíc eur

"Boli to ľudia zo širokého spektra. Boli to aj ľudia zo zahraničia," dodal Guspan a verejnosť pozval na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční tradične 1. septembra. Podľa neho jeden z hlavných magnetov podujatia bude aj vztýčenie samotného stožiara. Guspan bližšie nešpecifikoval to, kto konkrétne tieto peniaze daroval, vzhľadom na ochranu osobných údajov. "Počet darcov presiahol číslo 100. Hodnota darov presiahla 61-tisíc eur," vyhlásil vedúci kancelárie Guspan.

Dve vlajky budú z parlamentu ešte pred vztýčením stožiaru zvesené a stožiar bude prvkom, ktorý bude túto funkciu podľa vedúceho kancelárie plnohodnotne nahrádzať. Výmena vlajok prebehne na hrade a na parlamente. "Čo bude z financií navyše, bude sa to zo zákona vracať," uviedol Guspan s tým, že peniaze sa budú vracať tým, ktorí zmluvu o darovaní finančných prostriedkov poslali medzi poslednými.

"Nie je to zbierka. Verejnú zbierku sme nevyhlásili. Len sme zverejnili otvorený účet, určený na dary," zdôvodnil Guspan to, prečo kancelária nezaviedla transparentný účet. Hovorca predsedu NR SR Tomáš Kostelník uviedol, že príspevkov o výške jedného centu, ktoré mali často sarkasticku poznámku pre príjemcu bolo minimum. Podobné javy nastávali počas kampane do prezidentských volieb, kedy boli využívané transparentné vedy. "Konečná suma nákladov je 58 043,59 eur," vyhlásil vedúci kancelárie.

Realizácia projektu vzbudila záujem verejnosti a Kancelária Národnej rady SR preto zverejnila čísla účtu a tiež podmienky, ktoré musel potenciálny darca splniť. Vzhľadom na doterajšiu intenzitu a výšku darcovských príspevkov je podľa Kancelárie NR SR vysoko pravdepodobné, že suma dosiahne náklady osadenia stožiara.

Výstavba stožiaru v júli Zdroj: Vlado Benko Jr.

Na stožiar prispeli len zo Smeru a SNS

Na stožiar pritom prispel aj sám predseda NR SR Andrej Danko sumou 9-tisíc eur. Sekunduje mu Smer na čele s Robertom Ficom, ktorý do projektu vložil tisíc eur. „Iniciatívu predsedu NR SR podporil aj predseda strany Smer-SD Robert Fico osobným darom tisíc eur," uviedol hovorca Smeru Ján Mažgút. Základy stožiaru boli pritom vykopané už v polovici júla.

Danko ešte dodal, že ešte pred výstavbou stožiara kontaktovali všetky úrady, vrátane pamiatkarov. Tento proces podľa jeho slov trval rok. Dokončenie projektu očakáva do 1. septembra. „Žiadna partizánčina sa tu nedeje," povedal vtedy Danko na brífingu pred NR SR.