Opitý cudzinec v Česku dobodal športovca: FOTO Mladík prišiel o nohu, jeho priateľka sa toho stala svedkom

Prípad začal v pondelok (30.9.) riešiť Krajský súd v Plzni. Obžalovaný mladík pred ním odmietol vypovedať. Zelinka sa pripojil k nárokom na náhradu škody vo výške sedem miliónov korún (viac než 271-tisíc eur) a poisťovňa žiada pred súdom štyri milióny (takmer 155-tisíc eur) za náklady liečby poškodeného, informoval server Novinky.cz.

Ku krvavému incidentu došlo minulý rok v novembri krátko pred polnocou na Klatovskej triede. Zelinka šiel s priateľkou a príbuzným domov. Trojica však narazila na troch opitých Ukrajincov - Shovheniuka a jeho dvoch starších bratov. Muži do Čecha spočiatku strkali a ťahali ho za oblečenie, no následne obžalovaný vytiahol nôž. „Tzv. motýlik, s desať centimetrov dlhou čepeľou, a poškodeného najmenej päťkrát bodol,“ uviedol štátny zástupca.

Andrii Shovheniuk Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Zelinka na mieste skolaboval a lekári v nemocnici bojovali o jeho život. Kvôli veľkej strate krvi však prišiel o ľavú nohu.

Shovheniuka krátko po útoku zatkla polícia. Vtedy nadýchal viac ako dve promile alkoholu. „Pri prvom výsluchu poprel, že by na niekoho útočil nožom. Neskôr po oznámení obvinenia už odmietol vypovedať,“ píše server.

Motív útoku tak dosiaľ nie je jasný. „Obžalovaný zasadil poškodenému najmenej dve rany veľkou intenzitou do miest, kde sú životne dôležité orgány. Jeho počínanie tak nejde hodnotiť inak, než ako úmysel poškodeného nožom usmrtiť,“ doplnil štátny zástupca.

Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Zelinka si napadnutie nepamätá. Len útržkovo si vraj spomína na to, že bol v sanitke a potom v nemocnici. O tom, že bol pobodaný nožnom a prišiel o nohu, sa dozvedel až od svojich rodičov a známych.

Mladíkova priateľka Adela D. povedala, že trojica Ukrajincov bola viditeľne pod vplyvom alkoholu. „Jeden z nich zakopol a spadol na zem, Radek tím ostatným povedal, aby ho zdvihli. To sa im nepáčilo a jeden z nich začal do Radka strkať a potom sa pridal aj ten druhý,“ opísala priebeh potýčky svedkyňa s tým, že Radka potom útočníci pritisli k stene. „Všimla som si, že jeden má v ruke nôž. Tak som kričala ,Pozor nôž‘, ale to už bolo neskoro. Radek omdlel a spadol,“ dodala Adela.

Napadnutý mladík bol do tej doby aktívny florbalový hráč.