Obvinená z vraždy Kuciaka má po návštevách: Zsuzsová komunikovala cez záhadné šifry

Prípad analyzuje spravodajský portál tvnoviny.sk. Podľa ich informácií má byť práve toto dôvod, prečo svoju rodinu nevidela tak dlhý čas. Zsuzsová má aktuálne, podobne ako Marián Kočner, nariadenú kolúznu väzbu. Ide o najprísnejšiu väzbu, ktorá je iniciovaná za účelom, aby dotyčná osoba neovplyvňovala svedkov.

Zdroj: Jan Zemiar

Zsuzsovej obhajca Štefan Neszméry sa pritom o tejto skutočnosti dozvedel od dozorujúceho prokurátora. Pýtali sa totiž na to, prečo ma Alena Zsuzsová zakázané návštevy vo väzbe. Podľa neho má na ne nárok. Zsuzsovej pritom na začiatku návštevy povolili. Chodievala za ňou dcéra s matkou, no potom sa to zmenilo. Práve vyšetrovateľ sa pričinil o to, že Zsuzsová má zakázané akékoľvek fyzické kontakty.

Advokátovi to povedal prokurátor

"Najprv mi bolo povedané, že o tomto rozhoduje orgán činný v trestnom konaní a potom som dostal jedno písomné vyrozumenie, kde sa poukazuje na to, že moja klientka vraj komunikuje v šifrách. Zmysel týchto šifier pozná iba ten, komu boli smerované a pri týchto návštevách vraj by mohla vynášať nejaké informácie," vyjadril sa Zsuzsovej advokát Neszméry.

Rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská rozumie tomu, že ide aj o psychologickú stránku, no táto alternatíva je nevyhnutná. "Z psychologického hľadiska je to veľmi dlhá doba, keď vieme, že je to dieťa vo veku, keď potrebuje tú matku, ale z trestnoprávneho sú tam legitímne dôvody," popisuje Kurilovská.

Bývalý policajný funkcionár Peter Chudý si myslí, že toto obmedzenie sa môže ešte natiahnuť. "Aj osoba maloletého alebo osoba v dôchodcovskom veku môžu byť nositeľom takejto dôležitej informácie. Riziko sa nedá vylúčiť nikdy," povedal Chudý a dodal, že ľudia si často neuvedomujú, že za vynášanie citlivých informácií môžu ľudí tiež stíhať.

Obava zo zmarenia získavania dôkazov

Kurilovská však prezentovala aj pohľad z opačnej strany. "Ale na druhej strane, keď je určité podozrenie, že majú nejakú komunikáciu, ktorej rozumejú len oni a ktorá je ťažko odhaliteľná, tak možno aj tam je tá obava zo zmarenia získavania dôkazov. Určite tam zohráva úlohu aj to, že tam ide o obzvlášť závažný zločin, že je to kolúzna väzba," uzavrela rektorka akadémie.

Advokát Zsuzsovej Neszméry zároveň dodáva, že tomuto postupu nerozumie. "Budeme napádať to, že je jej odopieraná a neumožňovaná návšteva. Nechápem celý tento postup," povedal Neszméry a skonštatoval, že jeho klientka v žiadnych šifrách nekomunikuje.