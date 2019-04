Otrasný pohľad na haváriu v obci Chotín: FOTO Auto v priekope, dramatická záchrana zraneného

Pri nehode zasahovala hasičská jednotka z Komárna so štyrmi hasičmi a jedným kusom techniky. "Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že motorové vozidlo sa nachádza prevrátené na streche v priekope," priblížil Michal Varga, hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Zdroj: KR HaZZ v Nitre

Uväznený vo vozidle

Ako opísal hovorca, mimo vozidla sa nachádzali dve osoby, ktoré sa sťažovali na bolesti chrbtice. "Vnútri vo vozidle sa nachádzala jedna osoba s poranenou chrbticou. Hasiči v spolupráci so záchranármi, osobu zafixovali na prenosných nosidlách a vybrali ju z vozidla," dodal Varga.

Zdroj: KR HaZZ v Nitre

Osobu naložili do vozidla RZP, v spolupráci so zdravotníkmi boli ďalšie osoby ošetrené a prevezené do nemocnice na ďalšie vyšetrenie. "Na vozidle boli vykonané protipožiarne opatrenia a pomocou sorbčnej látky boli zachytené prevádzkové kvapaliny. Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou bolo vozidlo pomocou autonavijaku vytiahnuté na krajnicu," uviedol na záver hovorca.