SEXI moderátorka mieri na súťaž krásy: Je staršia a... Nemá najdokonalejšiu postavu!

BRATISLAVA - Bývalá misska a aktuálne športová moderátorka Simona Leskovská (32) po 8 rokoch mieri na súťaž krásy do Poľska, kde bude reprezentovať Slovensko ako jedna z najstarších delegátok. Svoj vek a skúsenosti vníma ako veľkú výhodu, aj keď otvorene priznala svoje nedokonalosti.

Včera sa v jednom z luxusných bratislavských hotelov konala tlačová konferencia k Miss Slovensko 2023. Na nej bola zvolená aj Miss Press, ktorou sa stala 23-ročná súťažiaca Daniela Vojtasová.

No pri vyhlásení výsledkov nechýbala ani takmer o 10 rokov staršia účastníčka Miss Slovensko 2015 Simona Leskovská, ktorá sa chystá reprezentovať našu krajinu na medzinárodnej súťaži krásy v Poľsku.

Hoci Simona je staršia ako väčšina konkurentiek z iných krajín, nemyslí si, že by jej to mohlo byť na škodu. „Ja si myslím, že to je pre mňa veľmi veľká výhoda, že som akoby medzi tými najstaršími, pretože za tých osem rokov som prešla naozaj dlhou cestou a veľa som na sebe pracovala, obetovala som tomu všetko, aj keď ten režim bol niekedy turbulentný,“ povedala nám sexi moderátorka.

„To, že som jedna z najstarších, tak ja to hovorím, že my ženy zrejeme ako víno a keby som sa vrátila späť, tak myslím si, že radšej by som išla na svetovú súťaž ako tridsaťročná, ako keď som mala tých 23 – 24,“ poznamenala Simona a vzápätí vysvetlila dôvody.

„Som skúsenejšia, aj po modelingovej stránke mám skúsenosti, viem, čo chcem a myslím si, že všetky tie atribúty teraz spĺňam na maximum,“ podotkla kráska.

O Simone je známe, že má veľmi blízko k športu, nielen ako moderátorka, ale vníma ho ako súčasť svojho života a neustále sa udržuje vo forme. Priznala nám však, že si je vedomá toho, že v konkurencii pravdepodobne nebude tá najdokonalejšia. „Starám sa hlavne o tú fyzickú stránku a o to zdravie... Možno nemám úplne najdokonalejšiu postavu, ale toto je najlepšia verzia mňa a robím pre to maximum,“ uviedla.

