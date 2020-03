Svet bojuje s koronavírusom: Argentína a Čile hlásia prvé prípady nákazy

ŽENEVA - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok uviedol, že ochoreniu COVID-19 spôsobenému novým koronavírusom podľahlo vo svete približne 3,4 percenta z nakazených ľudí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

S pribúdajúcimi poznatkami o koronavíruse a o jeho šírení možno povedať, že nový vírus je "jedinečný". Často ho porovnávajú s chrípkou, ale podľa Tedrosa je nový vírus oveľa viac smrtiaci. "Náchylných na toto ochorenie je viac ľudí a niektorí dostanú vážne formu tejto choroby," spresnil novinárom v Ženeve.

Sezónna chrípka vo všeobecnosti zabije oveľa menej než jedno percento nakazených osôb, uviedol šéf WHO pre porovnanie. Tedros preto chápe, prečo ľudia teraz urýchlene nakupujú a zásobujú sa ochrannými pomôckami ako masky, rukavice či dezinfekčné gély na ruky. "Strach je prirodzená reakcia ľudí na akúkoľvek hrozbu, predovšetkým vtedy, keď je to hrozba, ktorú úplne nepoznáme," dodal.

Kým mnoho ľudí si rokmi vybuduje imunitu voči sezónnej chrípke, "nikto nemá imunitu" na nový koronavírus, pripustil Tedros. Zároveň sa však ochorenie COVID-19 nešíri tak ľahko ako chrípka a na rozdiel od chrípky je možné zabrániť šíreniu COVIDu-19.Ďalším rozdielom podľa Tedrosa je to, že kým chrípka sa ľahko šíri od ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky, dôkazy z Číny ukazujú, že "iba jedno percento hlásených prípadov nemá príznaky".

WHO v utorok vyhlásila, že rýchlo pribúdajú poznatky o tom, ako sa koronavírus šíri, ale varovala, že sa "rýchlo míňa" ochranné vybavenie ako masky a okuliare, ktoré potrebujú zdravotníci bojujúci s novým vírusom.

WHO, dozorná agentúra OSN, vyjadrila obavy, lebo masky, okuliare a ďalšie ochranné vybavenie používané zdravotníkmi sa míňajú vinou nakupovania v panike a manipulovania na trhoch. WHO zároveň varovala pred "hromadením a nesprávnym používaním" týchto ochranných pomôcok.

"Sme znepokojení tým, že schopnosť krajín bojovať s vírusom je oslabená vážnym a zhoršujúcim sa narušením celosvetových dodávok osobného ochranného vybavenia... Spôsobuje to stúpajúci dopyt, hromadenie a zlé používanie (ochranných pomôcok)," povedal šéf WHO novinárom. "Nemôžeme zastaviť COVID-19 bez chránenia našich zdravotníckych pracovníkov," zdôraznil. Ceny chirurgických masiek sa zvýšili až šesťnásobne a cena respirátorov sa strojnásobila, dodal.

Tedros ešte oznámil, že WHO dodala vyše pol milióna súprav ochranného vybavenia do 27 krajín, ale varoval, že "zásoby rýchlo ubúdajú". Vyzval na dramatické zvýšenie v produkcii ochranného vybavenia a doplnil, že podľa odhadu WHO je na ochorenie COVID-19 potrebných každý mesiac 89 miliónov ochranných masiek, 76 miliónov párov zdravotníckych rukavíc a 1,6 milióna okuliarov.

V 77 krajinách a teritóriách zomrelo na toto ochorenie vyše 3100 ľudí a vyše 92.000 sa ich koronavírusom nakazilo. Šéf WHO zopakoval, že iba jedno percento prípadov nákazy zaznamenaných v Číne bolo bez príznakov, čo zrejme popiera obavy, že vírus sa šíri prostredníctvom ľudí, ktorí vyzerajú zdraví.

Irán prepustil väzňov

Irán dočasne prepustil viac než 54.000 väzňov v snahe bojovať proti šíreniu nového koronavírusu v preplnených väzniciach. "Nútenú dovolenku" udelili tým odsúdencom, ktorých negatívne otestovali na ochorenie Covid-19 a ktorí následne zložili kauciu, uviedol hovorca iránskej justície, ktorého v utorok citovala stanica BBC.

"Bezpečnostní väzni" odsúdení na viac než päť rokov však priepustku nedostali. Epidémia si v Iráne za menej než dva týždne vyžiadala najmenej 77 úmrtí. Ministerstvo zdravotníctva v utorok vyhlásilo, že počet potvrdených prípadov sa druhý deň po sebe zvýšil o viac než 50 percent. Momentálne je táto štatistika na úrovni 2336 prípadov, hoci sa všeobecne predpokladá, že reálny stav je závažnejší.

Nový prípad v Írsku

Írsko potvrdilo v utorok druhý prípad nákazy novým koronavírusom. Ide o ženu, ktorá sa vrátila z pobytu v severnom Taliansku. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Írsko potvrdilo prvú nákazu novým koronavírusom v nedeľu. Ide o muža z východu Írska. Aj tento prípad súvisí so severným Talianskom, kde zaznamenali najvyšší počet prípadov nákazy novým koronavírusom v Európe.

Argentína a Čile majú prvé prípady nákazy

Argentína a Čile potvrdili v utorok prvé prípady nákazy novým koronavírusom, ktorý sa z Číny rozšíril do vyše 60 štátov sveta. Informovala o tom agentúra AFP. V oboch prípadoch ide o ľudí, ktorí sa do svojich domovských krajín vrátili zo zahraničných ciest.

V Argentíne sa prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 potvrdila u 43-ročného muža, ktorý sa 1. marca vrátil z Talianska. U 33-ročného Čiľana sa prítomnosť koronavírusu potvrdila po tom, ako sa vrátil z mesačného pobytu v juhovýchodnej Ázii. Argentínsky minister zdravotníctva Ginés González García uviedol, že Argentínčan bol umiestnený do karantény po tom, čo sa v deň návratu z Talianska prihlásil na súkromnej klinike v metropole Buenos Aires.

"Identifikovali sme prvý prípad. Ide o pacienta, ktorý sa vrátil z Talianska," povedal González García s tým, že prípad nie je komplikovaný. Čilský minister zdravotníctva Jaime José Maňalich uviedol, že 33-ročný muž, ktorý sa 25. februára vrátil do Čile, bol s vysokou horúčkou hospitalizovaný v meste Talca vzdialenom približne 350 kilometrov južne od čilskej metropoly Santiago.

Stav pacienta sa však medzičasom zlepšil a v súčasnosti je "úplne bez príznakov ochorenia", dodal Maňalich. Dva nové prípady infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 znamenajú, že sa celkový počet infikovaných v Latinskej Amerike zvýšil na 17, pričom najviac postihnutými krajinami sú Ekvádor s piatimi infikovanými osobami a Mexiko s piatimi.

Počet obetí nakazených v USA sa zvyšuje

Na deväť sa v Spojených štátoch zvýšil v utorok počet obetí nákazy spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý sa do viac ako 60 krajín sveta rozšíril z Číny. Prípadov nákazy je v celých USA viac ako 100. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na americké ministerstvo zdravotníctva.