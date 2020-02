Mimoriadna situácia v Európe: Taliansko hlási karanténu a nárast nakazených! Strach aj v ďalších štátoch

„Situácia je taká, že sa zvyšuje počet infikovaných ľudí, je ich už 165,“ uviedol pre taliansku televíziu RTL prezident lombardského regiónu Attilio Fontana. Muž, ktorý zomrel na koronavírus v Bergame, bol „starší človek aj s inými ochoreniami,“ vysvetlil Fontana. "Počkáme na výsledky opatrení prijatých včera, ktoré prispejú k spomaleniu a zastaveniu infekcie. Nikto z nás si však nemyslel, že šírenie nákazy bude až také agresívne.“

Po vývoji situácie týkajúcej sa rozšírenia koronavírusu v Taliansku bude vyslaná do tejto krajiny spoločná misia ECDC a WHO „po dohode s talianskymi orgánmi“. Oznámila to európska komisárka pre zdravotníctvo Stella Kyriakidesová, ktorá zdôraznila, že v posledných dňoch bola „v pravidelnom kontakte“ s ministrom zdravotníctva Robertom Salutem. Taliansko prijalo „všetky potrebné opatrenia“ na sledovanie šírenia vírusu a zabránenie ďalším infekciám.

Od 8.00 hodiny rána je zablokovaný prístup do talianskej obce Vo. Toto opatrenie má zabrániť šíreniu koronavírusu. Pred prístupovými cestami do obce hliadkujú karabinieri a polícia. Starosta obce však už požiadal o zmenu: „Jeden z kontrolných bodov sa musí posunúť ďalej dozadu, inak bude v oblasti Zovon odrezaných od sveta asi päťdesiat rodín.“

„Všetci občania, ktorí sa vracajú do regiónu Basilicata z Piemontu, Lombardie, Ligúrie, z oblastí Veneta a Emilia Romagna alebo ktorí tam boli počas posledných dvoch týždňov, musia zostať v karanténe vo svojom dome po dobu 14 dní a oznámiť svoju prítomnosť príslušným službám verejného zdravia.“ Toto je nariadenie podľa uznesenia o koronavíruse, ktoré vydal predseda regiónu Basilicata Vito Bardi.

Rakúšania prerušili dopravu do Talianska



Osobná železničná doprava medzi Rakúskom a Talianskom cez Brennerský priesmyk bola v nedeľu večer úplne prerušená v dôsledku podozrenia na koronavírus u dvoch cestujúcich. Oznámili to podľa agentúry APA rakúske štátne dráhy (ÖBB). Talianske železnice Ferrovie dello Stato (FS) informovali rakúskych kolegov, že vo vlaku smerujúcom z Talianska do Rakúska sa nachádzajú dve osoby s podozrením na nákazu koronavírusom. Bolo upovedomené aj rakúske ministerstvo vnútra a úrady vjazdu vlaku do Rakúska zabránili.

Vlak mieriaci z Benátok do Mníchova zastal na hraničnej stanici na talianskom území a ďalší postup sa riešil v spolupráci s talianskymi úradmi. Dvom nemeckým cestujúcim, ktorých sa podozrenie z nákazy týkalo, urobili testy, ktoré prítomnosť koronavírusu nepotvrdili. Rakúska spoločnosť ÖBB teda premávku obnovila. Vlak prepravoval asi 300 cestujúcich, väčšinou Rakúšanov a Nemcov. Dnes sa má v Rakúsku zísť skupina, ktorá má na starosti koronavírus, aby diskutovala o zavedení pohraničných kontrol s Talianskom. V Rakúsku sa doposiaľ vyskytlo 181 prípadov podozrenia na koronavírus, ale žiadny sa podľa ministerstva vnútra nepotvrdil. Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader

Administratívne hranice vírus nezastavia

Na situáciu v Taliansku reaguje aj český minister zdravotníctva, ktorý v pondelok zvolal epidemiologickú komisiu. V Česku sa však prítomnosť koronavírusu doteraz nepotvrdila.

Lekári v Budapešti začali vyšetrovať 11 maďarských stredoškoláčok, dvoch pedagógov a dvoch vodičov, ktorí sa v nedeľu večer vrátili do vlasti zo zájazdu do talianskeho regiónu Lombardsko. Primár Centra hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik povedal v pondelok vo vysielaní verejnoprávnej televíznej stanice M1, že žiaci i dospelí, ktorí sú umiestnení v karanténe, sú zdravotne v poriadku. Dodal, že nemajú žiadne ťažkosti ani horúčku, avšak zostanú na 14 dní v karanténe.

Skupina mala ubytovanie pri Miláne, veľmi blízko k oblasti, ktorú talianske orgány pre prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 hermeticky uzatvorili, preto je podľa Szlávika nutná karanténa. "Priebežne kontrolujeme ich zdravotný stav, dúfame, že nebudú žiadne problémy," povedal primár a zdôraznil, že šíreniu takýchto epidémií možno zabrániť iba drastickými opatreniami. Do konca tohto týždňa zostáva v 14-dňovej karanténe ešte trojica Maďarov, z ktorej dvaja sa vrátili z výletnej lode MS Westerdam kotviacej v Kambodži. Podľa Szlávika ani oni nemajú žiadne príznaky ochorenia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader

Štátny tajomník francúzskeho ministerstva dopravy Jean-Baptiste Djebbari v pondelok uviedol, že napriek šíreniu nového koronavírusu nie je dôvod na uzavretie hranice medzi Francúzskom a Talianskom. Francúzsko prijalo sériu opatrení na zvládnutie prípadnej epidémie. Štátny tajomník Djebbari však vo vysielaní televíznej stanice BFM v pondelok vyhlásil, že „uzavretie (štátnej) hranice by nemalo význam, keďže administratívne hranice vírus nezastavia“.

Ako informoval francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran, vláda v nedeľu nariadila zmobilizovať ďalších 70 zdravotníckych zariadení, takže v každom departmáne Francúzska je najmenej jedna nemocnica, kde môžu prijať a ošetrovať nakazených novým koronavírusom. Vláda tiež rozhodla navýšiť kapacity pri diagnostických testoch a ochranných pomôckach, a to v prvom rade pre lekárov a zdravotnícky personál. Zatiaľ jediný nakazený Francúz je hospitalizovaný a jeho stav nie je znepokojivý.

Po udalostiach v Taliansku pristúpilo k prijatiu nových preventívnych opatrení aj Grécko. Posádky trajektov premávajúcich medzi Talianskom a Gréckom boli oboznámené s preventívnymi opatreniami, ktoré je potrebné prijať, aby sa rýchlo izolovali prípady podozrenia na nákazu, informoval v pondelok grécky rozhlas.

Už v nedeľu večer pozastavili Atény všetky školské zájazdy do Talianska. Študenti z desiatich škôl, ktorí sa aktuálne v Taliansku nachádzajú, by sa mali vrátiť do Grécka, uviedlo ministerstvo. „Všetky tieto opatrenia prijímame preventívne. Nie je žiadny dôvod na znepokojovanie sa,“ povedala v pondelok ráno vo vysielaní ministerka školstva Niki Kerameosová. V Grécku dosiaľ prípad nákazy novým koronavírusom nezaznamenali.